Повторний підпал відбувся 1 квітня 2018 року на вул. Стрийській. Однак, оскільки виконавець звернувся до СБУ, то провокація відбулась під контролем правоохоронців

Залізничний районний суд Львова виправдав Дмитра Кармазіна та Назарія Псюка звинувачених у підпалі польського туристичного автобуса з метою провокації міжнародного скандалу. Випадок трапився ще весною 2018 року, проте суд завершив розгляд справи лише наприкінці травня 2023 року.

Як вказано у вироку суду, за даними слідства, на початку березня 2018 року один з обвинувачених у Києві, залучивши ще одного організатора та виконавця, організував підпал польського туристичного автобуса у Львові з метою провокації міжнародного скандалу. Виконавець підпалив польський автобус марки Scania Irizar на стоянці на вул. Кривоноса у центрі Львова 23 березня. За даними правоохоронців, оскільки цей випадок не набув розголосу, то киянин вирішив організувати повторний підпал польського автобуса. У обох випадках на місці підпалу мали залишити червоно-чорні листівки, начебто автобуси підпалили націоналісти.

Повторний підпал відбувся 1 квітня на вул. Стрийській. Однак, оскільки виконавець звернувся до СБУ, то провокація відбулась під контролем правоохоронців.

У травні 2018 року виконавець підпалу уклав угоду про визнання винуватості з прокурором та отримав умовний термін.

Дмитро Кармазін та Назарій Псюк в судовому засіданні не визнали свою причетність до підпалу польських автобусів та заявили, що «інших показів надавати не бажають». Справу розглядала колегія суддів Залізничного райсуду Львова у складі Людмили Фролової, Ірини Волоско та Олега Юрківа. Суд вважає, що факт скоєння злочину та винність обвинувачених у вчиненні злочинів за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 258, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 КК України не знайшли свого підтвердження доказами.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, найбільш ймовірною причиною пожежі у автобусі 23 березня 2018 року є коротке замикання бортової електромережі.

«Вказані документи, що надані стороною обвинувачення спростовують той факт, що обвинуваченими було здійснено умисний підпал пасажирського автобусу, оскільки з вказаної документації не стверджується загорання шляхом підпалу», – йдеться у вироку суду.

Суду також було надано висновок Львівського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, в якому встановлено, що найбільш ймовірною причиною пожежі в автобусі Scania є підпал. Однак з цього ж висновку відомо, що для експертизи надали ухвалу суду, копії матеріалів кримінального провадження та пакет з деформованою пластиковою пляшкою з залишками речовини з різким запахом бензину. Автобус, про можливий підпал якого надав висновок експерт, для дослідження надано не було.

Також в обвинувальному акті вказано, що Дмитро Кармазін та Назарій Псюк надали червоно-чорні листівки, які виконавець залишав на місці злочину. Однак у протоколі огляду місця події та на фото немає згаданих листівок. Суд також не знайшов підтвердження, що обвинувачені надавали виконавцю вказівки щодо підпалу.

Дослідивши матеріали справи, колегія суддів визнала Дмитра Кармазіна та Назарія Псюка не винними у підпалі польського туристичного автобуса. Однак, під час обшуків у одного з чоловіків знайшли набої, через що йому призначили рік умовно, а у іншого підозрюваного знайшли канабіс, через що йому призначили 850 грн штрафу, але звільнили від покарання через закінчення термінів давності.

На вирок ще може бути подана апеляція.