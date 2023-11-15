Михайло Міхняк публікував фото з прогулянок Львовом вже після того, як отримав вирок

28-річного Михайла Міхняка, якого засудили до 5 років позбавлення волі за незаконне переправлення чоловіків через «Шлях», у вівторок, 14 листопада, затримали у центрі Львова. Чоловік перебував у розшуку, оскільки після вироку апеляційного суду 25 вересня його мали б затримати, але засуджений перебував на волі й часто опублікував фото зі своїх прогулянок Львовом. Інформацію про затримання Михайла Міхняка виданню NGL.media підтвердила речниця Львівської обласної прокуратури Адріана Дмитренко.

Поліція шукала Михайла Міхняка впродовж місця й оголосила у розшук. Наразі чоловіка вже доправили у СІЗО. Затриманий перебуватиме там, поки пенітенціарна служба обере для нього виправну колонію.

Нагадаємо, що Михайло Міхняк є екс-депутатом Рудківської міськради. У своїх соцмережах він представлявся помічником заступника голови Львівської обласної ради Юрія Холода, але посадовець це заперечував. Проте журналістам вдалося з’ясувати, що Юрій Холод листувався із Михайлом Міхняком. У переписках йшлось про виїзд чоловіків призовного віку за кордон за допомогою системи «Шлях». Зазначимо, що у березні 2022 року Михайло заснував ГО «Корпус сприяння армії» й з допомогою організації вже у травні налагодив схему перевезення військовозобов'язаних чоловіків за кордон під виглядом волонтерів. Поліція зафіксувала 24 випадки переправлення ухилянтів.

Про схему Михайла Міхняка правоохоронці дізналися від чоловіка, який хотів скористатися послугами зловмисника й втекти за кордон. Він розповів поліції, що така послуга коштувала тисячу доларів. Слідчі повідомили організатору схеми про підозру за трьома статтями – ч. 2 ст. 332, ч.1 ст. 366, ч. 3 ст. 368-3 ККУ. Спочатку суд обрав для Михайла Міхняка запобіжний захід у вигляді 107,4 тис. грн застави, але згодом відпустив під особисте зобов'язання.

Самбірський міськрайонний суд 27 червня визнав його винним у перевезенні ухилянтів, підкупі службових осіб та хабарництві. У суді Михайло Міхняк визнав свою провину. Чоловікові призначили 3 роки іспитового терміну та 51 тис. грн штрафу. Проте вирок оскаржила Львівська обласна прокуратура й Львівський апеляційний суд призначив Міхнякові 68 тис. грн штрафу та 5 років позбавлення волі з позбавленням права очолювати ГО впродовж трьох років.