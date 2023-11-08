Суд призначив Михайлу Міхняку 5 років увʼязнення і 68 тис. грн штрафу

Колишнього керівника громадської організації «Корпус сприяння армії» і екс-депутата Рудківської міськради Михайла Міхняка, якого засудили до 5 років ув’язнення за переправлення ухилянтів, оголосили у розшук. Цю інформацію антикорупційному виданню NGL.media підтвердила речниця Львівської обласної прокуратури Адріана Дмитренко.

Як повідомляв ZAXID.NET, у березні 2022 року Михайло Міхняк заснував ГО «Корпус сприяння армії», а вже в травні налагодив схему перевезення військовозобов'язаних чоловіків за кордон під виглядом волонтерів цієї ГО. Загалом поліція встановила щонайменше 24 факти перевезення ухилянтів.

У поліцію на Михайла Міхняка заявив один із чоловіків, який хотів скористатися послугами ГО для виїзду за кордон. 29 березня слідчі повідомили Михайлу Міхняку про підозру за трьома статтями – ч. 2 ст. 332, ч.1 ст. 366, ч. 3 ст. 368-3 ККУ. Суд спершу призначив йому 107,4 тис. грн застави, однак пізніше Михайла Міхняка відпустили під особисте зобов’язання.

Сам Михайло Міхняк у суді свою провину визнав та підтвердив обставини виїзду ухилянтів за кожним зафіксованим випадком. 27 червня Самбірський міськрайонний суд визнав Михайла Міхняка винним у перевезенні ухилянтів, підкупі службових осіб та хабарництві й призначив 3 роки іспитового терміну та 51 тис. грн штрафу.

Однак прокуратура оскаржила цей вирок у суді, вимагаючи більш суворого покарання. Львівський апеляційний суд змінив вирок, призначивши 5 років позбавлення волі з позбавленням права очолювати ГО впродовж трьох років та 68 тис. грн штрафу.

Попри вирок суду Михайло Міхняк не був ув’язнений, натомість активно публікував фотографії у своїх сторінках у соцмережах, не особливо переховуючись від правосуддя. Речниця львівської обласної прокуратури повідомила NGL.media, що після оголошення вироку 25 вересня апеляційний суд передав матеріали справи до Самбірського міськрайонного суду, який скерував вирок для виконання рішення – доправлення засудженого до в’язниці.

«Процедура є такою, що поліція може шукати засудженого ще протягом місяця (так звані розшукові заходи без заведення оперативно-розшукової справи). Впродовж цього часу Міхняка так і не змогли знайти, тому оголосили у державний розшук», – повідомляє NGL.media.

8 листопада Михайла Міхняка офіційно оголосили у розшук. Утім інформації про його розшук поки що немає на офіційному сайті МВС.