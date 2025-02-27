Відтепер вони зможуть виїжджати за кордон лише в тому випадку, якщо мають на це загальні підстави

Державна прикордонна служба повідомила про оновлення правил перетину кордону для військовозобов’язаних – відповідно до змін, чоловіки, які перевозять гуманітарні та медичні вантажі, перетинатимуть кордон на загальних підставах. Про це йдеться у повідомленні ДПСУ 27 лютого. Спецдозволи на виїзд від військових адміністрацій чи міністерства розвитку громад вони більше не зможуть отримати.

За даними Держприкордонслужби, зміни набули чинності у четвер, 27 лютого – Кабінет міністрів вніс відповідні зміни у правила перетину держкордону для окремих категорій громадян України. Відповідно до змін, перевізники гуманітарних та медичних вантажів не матимуть спецдозволів на перетин кордону – пропуск відбуватиметься на загальних підставах.

Зміни стосуються чоловіків від 18 до 60 років, які транспортують медичні та гуманітарні вантажі. Раніше про перетин кордону перевізників гуманітарних вантажів клопоталися військові адміністрації чи міністерство розвитку громад. Відтепер вони зможуть виїжджати за кордон лише в тому випадку, якщо мають на це загальні підстави:

здобувають вищу освіту;

старші за 60 років;

мають інвалідність;

є батьками-одинаками;

є опікунами людей з інвалідністю.

Також право на перетин кордону мають наукові та науково-педагогічні працівники та люди, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час участі в АТО чи повномасштабному вторгненні.

До слова, 27 лютого міністерство культури оголосило про припинення з 3 березня видачі листів сприяння щодо виїзду військовозобов’язаних медійників та митців. Листи не видаватимуть до того моменту, як Кабмін врегулює законодавчі лазівки для зловживань військовозобов’язаними.