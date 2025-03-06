Через судові процеси територія нижніх Митрополичих садів була занедбана

У четвер, 6 березня, Львівська міська рада затвердила передачу земельних ділянок під нижньою частиною Митрополичими садами у власність Львівської обласної військової адміністрації, що має передати їх у користування Української греко-католицької церкви. Напередодні ЛМР, ЛОВА і Держспецзв’язку підписали відповідний меморандум, який передбачає повернення землі біля церкви Святого Юра УГКЦ.

В ухвалі вказано, що міська рада передає з комунальної у державну власність Львівської ОВА земельну ділянку площею 2,14 га на пл. Святого Юра, 5 з метою подальшої її передачі Курії Львівської архиєпархії УГКЦ. За словами керуючого справами виконкому Євгена Бойка, ця ухвала забезпечить передачу землі та бібліотеки Шептицького на вул. Листопадового чину Церкві впродовж двох місяців.

Раніше на цих ділянках були ретрансляційні вежі Львівської філії концерну РРТ (Концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення), які глушили радіозв’язок у часи СРСР. Останню з них демонтували у 2016 році. Земля з 1951 року була закріплена за Львівським обласним управлінням зв’язку й перебувала в державній власності. Після проголошення Незалежності України земля автоматично залишилась в держвласності, в розпорядженні Львівської ОВА, а правонаступником обласного управління зв’язку став Концерн РРТ Державної служби спеціального зв’язку.

Однак історично територія належна до собору Святого Юра і є частиною Митрополичих садів. У 2016 році київський приватний нотаріус Роман Падалко зареєстрував за концерном право власності на трансформаторну підстанцію та технічний будинок радіостанції, що дозволило Концерну РРТ зареєструвати за собою і ділянку біля храму. У 2020 році Львівська міськрада звернулась до ОВА, Концерну та Кабміну з проханням передати ділянку в користування міста, втім, не отримавши відповіді, самостійно зареєструвала право власності на ділянку та передала її в користування Курії Львівської архиєпархії УГКЦ.

Після тривалих судових процесів, у червні 2024 року Верховний Суд підтвердив право власності на ділянку за УГКЦ. Після цього Львівська спеціалізована прокуратура у сфері оборони в інтересах Львівської ОВА вирішила витребувати понад 2 га землі під Митрополичими садами у Львівської міської ради. Для забезпечення позову прокуратура просила суд на цю ділянку накласти арешт, однак суд у задоволенні клопотання відмовив.

Додамо, що Святоюрська гора – це великий комплекс довкола церкви Святого Юра з садом, який заклали у 1762-1771 роках. Ця територія належить до спадщини ЮНЕСКО і перебуває у постійному користуванні Львівської архиєпархії УГКЦ. На верхніх садах відбуваються урочистості, концерти, територія доглянута. Тим часом нижні, за які йшов спір, занедбані і не використовуються.