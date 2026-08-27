Розробники оголосили про вихід оновленої версії гри про відьмака та доповнення до неї

У найвідомішій грі польської студії CD Project RED – The Witcher 3 – зʼявиться українська локалізація. Інформацію про це підтвердили на сторінці розробників для українських користувачів.

25 серпня на відеоігровій виставці Gamescom CD Project RED презентували ремастер (візуально покращену версію) The Witcher 3, а також доповнення Songs of the Past («Давня пісня»). На сторінці у магазині ігор Steam у технічних характеристиках до доповнення йдеться, що у ньому буде присутня українська локалізація. Зазначимо, в оригінальній грі та інших її доповненнях українських субтитрів чи озвучки не було.

Згодом, 27 серпня, розробники підтвердили, що The Witcher 3 Remastered отримає українську локалізацію.

«Маємо гарні новини і хочемо офіційно підтвердити: українська локалізація “Відьмак 3” стане доступною вже з виходом “Перевидання”», – повідомили на сторінці CD Project RED – UA в телеграмі.

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Оновлена гра The Witcher 3 стане доступною 29 вересня. Доповнення «Давня пісня» вийде у 2027 році, точну дату розробники ще не оголосили.

Крім того, 25 серпня CD Project RED повідомили, що новому DLC до The Witcher 3 не буде російської озвучки. Основна гра та попередні доповнення до неї мали російський текст, субтитри та озвучку. Після запуску доповнення російська озвучка автоматично перемикатиметься на польську. Причиною такого рішення у студії називають припинення співпраці з податковими резидентами Росії та Білорусі.

Зазначимо, гравці, які вже мають The Witcher 3 у Steam, зможуть оновити гру безкоштовно. Чи буде оновлення відеогри безплатним для користувачів платформ Playstation та Xbox, наразі невідомо.

Нагадаємо, у грудні 2024 року польські розробники показали перший трейлер до їхньої нової гри The Witcher 4. Хоч CD Project RED обіцяли випустити гру у 2027 році, 24 серпня керівник студії Міхал Новаковський заявив про перенесення гри на 2028 рік.

Зазначимо, серія відеоігор The Witcher створили за мотивами всесвітньо відомих романів польського письменника Анджея Сапковського про пригоди відьмака Геральта. Остання частина гри вийшла у 2015 році.