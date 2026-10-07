За минулу добу Сили оборони України уразили чотири об’єкти, які Росія використовує для фінансування та ведення війни. Про це в середу, 7 жовтня, повідомив президент Володимир Зеленський.

«Справедливі українські відповіді на всі російські удари по наших людях. За цю добу наші воїни завдали ударів по чотирьох цілях, які допомагають Росії фінансувати та вести її жорстоку війну», – ідеться в повідомленні.

Президент уточнив, що під удар потрапили нафтові об’єкти та полігон у Пермському краї, а також в Самарській та Астраханській областях.

«Також є відповідь і в Чорному морі», – додав Зеленський, не уточнивши, про який саме об’єкт ідеться.

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Водночас глава держави оприлюднив відео пожежі на підсанкційному танкері тіньового флоту Росії біля Сочі. Судно спалахнуло після атаки морського безекіпажного дрона.

Нагадаємо, у ніч на 7 жовтня російські окупанти вбили 12 та поранили понад чотири десятки українців. Однією з головних мішеней була українська енергетика. Деталі наслідків масованої атаки на Україну – у новині.

«Це був один із найбільш підлих ударів: загалом 70 ракет, багато балістики, також “шахеди”. На жаль, вдалося збити лише частину. Російська балістика залишається найбільшим викликом», – сказав Володимир Зеленський.