На підтримку українців розробники додали у відому гру прапори та герби України

Студія Insomniac Games у співпраці з Marvel Games у п’ятницю, 20 жовтня, випустила другу частину хіта PlayStation Marvel's Spider-Man 2 про пригоди Пітера Паркера та його товариша Майлза Моралеса. Однією з перших локацій у грі, доступній для дослідження, є «Маленька Одеса» – український район у Нью-Йорку з синьо-жовтими прапорами, магазинами та іншими закладами, підписаними українською мовою, інформує ZAXID.NET.

У районі «Маленької Одеси» розташовані магазини одягу та продуктів з українською тематикою, а також православну церкву. Також гравці можуть помітити український банк та ресторан «Тризуб».

Зазначимо, не з усіма українськими назвами розробники Marvel's Spider-Man 2 впоралися – наприклад, магазин продуктів «Склепочок» посилається на польське слово sklep (укр. «магазин»). Так само у грі присутній бар під назвою «Бара».

Вочевидь, розробники додали «Маленьку Одесу» на підтримку України у війні проти Росії. Водночас варто зазначити, що у Marvel's Spider-Man 2 немає української локалізації, а є російська.

У гру можна зіграти на консолях PlayStation 5 з 20 жовтня. Вартість стандартної гри – 2299 грн, а Deluxe Version – 2599 грн.

До слова, напередодні розробники всесвітньо відомої гри World of Tanks запустили благодійний проект для України. Творці гри створили ігрові набори з українською тематикою, прибуток з яких піде на підтримку медиків спільно з United24.