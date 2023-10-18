Розробники всесвітньо відомої гри World of Tanks запустили благодійний проект для України
Творці гри створили ігрові набори з українською тематикою, прибуток з яких піде на підтримку медиків
Одна з найбільших компаній розробників ігор Wargaming, відома своєю онлайн-грою World of Tanks, запустила благодійний проект на підтримку українських медиків. Компанія створила кілька наборів з українською тематикою у своїх іграх, весь прибуток з яких піде на закупівлю машин швидкою допомоги, повідомили у прес-службі платформи United24 у середу, 18 жовтня.
У межах благодійного проекту Wargaming створили українські тематичні набори до шістьох своїх ігор:
- World of Tanks,
- World of Tanks Blitz,
- World of Tanks: Modern Armor,
- World of Warships,
- World of Warships: Legends,
- World of Warplanes.
«Весь прибуток з продажу цього контенту компанія спрямує через UNITED24 на придбання спеціалізованих реанімобілів типу С. Купуючи кастомізовані українські набори, гравці отримують цінні ігрові предмети та водночас допомагають врятувати тисячі життів», – повідомили у прес-службі United24.
Зазначається, що благодійна акція триватиме з 18 жовтня до 1 листопада 2023 року. За даними сторінки WargamingUnited, тільки за перший день було придбано понад 12200 ігрових наборів. Із повним переліком українських тематичних наборів можна ознайомитися тут.