Статуя Трампа стоятиме у Європарламенті кілька днів

На території Європейського парламенту у Страсбурзі встановили скульптуру данського скульптора Єнса Галсхьота «Помаранчева чума», яка зображає оголеного президента США Дональда Трампа, що сидить на людині. Статуя простоїть у на території парламенту кілька днів, повідомила у середу, 7 жовтня, Der Spiegel.

2,5-метрова статуя Єнса Галсхьота показує Трампа без одягу, який тримає довгу ключку для гольфу в руках та сидить на плечах меншого чоловіка. За словами скульптора, статую покрили золотом 23 карат.

«Помаранчева чума» (Orange Plague) має альтернативну назву «Король несправедливості» (King of Injustice). Біля скульптури розмістили записку з фразою «Я сиджу на спині чоловіка. Він прогинається під моїм тягарем. Я зроблю все, щоб йому допомогти. Окрім того, щоб злізти з його спини».

«Скульптура натхненна казкою Ганса Крістіана Андерсена “Новий одяг короля”, у якій пихатий правитель проходить похід голим, вважаючи себе одягненим у найкращий одяг. Ілюзія, що підтримується страхом та лестощами, триває доти, доки дитина не вигукне: “На ньому немає жодного одягу”, – і імператор стане об’єктом глузувань», – йдеться на сайті митця.

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Скульптуру встановили у переході, що зʼєднує два корпуси Європейського парламенту. За даними Der Spiegel, статуя Трампа простоїть там до четверга, 8 жовтня.

Сам Трамп та його адміністрація на скульптуру наразі не реагували. Водночас данський депутат Європарламенту від лівих сил Пер Клаусен, який запросив Єнса Галсхьота виставити свою роботу, заявив, що його не турбує реакція американців.

«Якщо хтось настільки вразливий, що не може змиритися з тим, що цю скульптуру виставляють у Європейському парламенті, то йому немає чого робити на світовій арені», – заявив депутат.

Нагадаємо, наприкінці вересня Польща заявила, що готова назвати на честь Трампа базу США, якщо таку створять на польській території. Крім того, польське міністерство оборони готове платити за кожного американського солдата в Польщі по 15 тис. доларів.