Трамп заявив, що найближчим часом поспілкується з Путіним

Президент США Дональд Трамп заявив, що запланував розмову з російським диктатором Владіміром Путіним. Вона стосуватиметься випадку смерті від чуми на території Росії, повідомило агентство Bloomberg 7 жовтня.

Під час спілкування з журналістами Трамп заявив, що він обговорить з Путіним підозрюваний випадок чуми в російському Іркутську. За його словами, розмова відбудеться «дуже скоро».

Американський президент зазначив, що США наразі отримують більше інформації з приводу цього питання. ʼ

Тим часом посольство США у Москві опублікувало для своїх громадян спеціальне попередження щодо смерті від легеневої чуми. Там рекомендували громадянам не подорожувати Росією та закликали американців виїжджати з країни. У посольстві додали, що рекомендують громадянам США утриматися до поїздок в Росії через «ризик незаконного затримання та проблеми безпеки» та заявили, що американські дипломати не мають можливості допомагати повною мірою.

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«Ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією. Уряд США має обмежені можливості допомагати громадянам США в Росії, особливо за межами Москви. Співробітники уряду США можуть зіткнутися з додатковими обмеженнями на особисті та офіційні поїздки до певних регіонів через проблеми зі здоров'ям та безпекою», – повідомили у пресслужбі посольства.

Нагадаємо, занепокоєння США виникло на тлі смерті 28-річної лаборантки Іркутського науково-дослідного протичумного інституту Сибіру та карантину майже 200 співробітників установи. Держдеп США закликав Москву оперативно надавати правдиву інформацію щодо інциденту, а ВООЗ ініціювала процедуру верифікації, бо замовчування ускладнює оцінку ризиків для інших держав.

Напередодні, 6 жовтня, Дональд Трамп заявив, що допоможе РФ у боротьбі із чумою в Сибіру.

«Ми допоможемо. Усім, хто стикається з подібними проблемами, ми завжди допомагатимемо», – заявив Трамп.

На пропозицію Трампа позитивно відреагували у Кремлі. Так, речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, «що завжди дуже добре, коли пропонується взаємна допомога»