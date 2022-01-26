Львівське інтернет-видання Galnet припиняє своє існування через брак фінансування. Місяць тому родина Дубневичів оголосила про продаж свого медіахолдингу, який серед іншого включає Galnet. Новим власником медіахолдингу за документами став львівський медійник Ігор Шумило, який запевняв, що усі ЗМІ продовжать роботу, не зважаючи на зміну власника.

Проте уже 25 січня Ігор Шумило повідомив Інститут масової інформації, що інтернет-сайт Galnet припинить роботу через брак коштів. «Причиною стало банально фінансові проблеми. Як показав цей місяць, я побачив великі розриви у бюджеті цього медіа. І, відповідно, почався процес оптимізації. Поки ми змушені піти на такий крок, але будемо шукати інші форми. В нас видання закриваються, відкриваються, переформатовуються. Так буде і з цим сайтом. Люди зараз звільняються, хтось перейде працювати на радіо. На роботу "FM Галичина" закриття сайту не впливає, бо це інша юридична структура», – розповів Ігор Шумило.

Сайт фактично припинив роботу у вівторок, 25 січня, а остання новина опублікована близько 11:00. Прикметно, що на самому сайті Galnet немає інформації ані про закриття, ані про можливе подальше переформатування.

Сайт Galnet був створений у 2013 році, проте так і не зміг стати популярним чи впливовим виданням – місячна аудиторія станом на кінець 2021 року не перевищувала 100 тис. візитів на місяць.

Зазначимо, що з 2011 року ТРК «Галичина» належала родині братів Дубневичів через компанію «Енергія Консалтинг». У грудні 2021 року в компанії «Енергія Консалтинг» змінився засновник – ним стало ТзОВ «Телекомпанія Міст» Ігоря Шумила, яка внесла у статутний капітал 1,5 млн грн. Тоді в коментарі ZAXID.NET Ігор Шумило заявив, що редакційна політика після зміни власника не зміниться, і звільняти нікого не будуть.

Телекомпанія «Міст» заснована у 1991 році спільно з канадською компанією доставки Meest Inc і була першою приватною телекомпанією у Львові та однією з перших в Україні. У 1998 році до засновників ТК «Міст» приєдналось ПАТ «Міжнародний медіацентр СТБ». Телеканал «Міст» припинив своє мовлення наприкінці 90-х. У 2016 році одноосібним власником ТзОВ «Телекомпанія Міст» офіційно став Ігор Шумило.