Остап Дроздов веде на «4 каналі» програму «Прямим текстом»

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення винесла попередження та штраф у розмірі 114 тис. грн «4 каналу» через наявність в ефірі ознак дискримінаційних висловлювань та мови ворожнечі. Таке рішення регулятор прийняв на засіданні 10 червня.

Рішення прийняте за результатами позапланової перевірки. Йдеться про висловлювання ведучого Остапа Дроздова – львівського журналіста, який тепер працює в Києві. Він під час авторської програми «Прямим текстом» назвав глядачів телеканалів «112 Україна», ZIK і NewsOne, проти яких РНБО ввела санкції, «дрібними амебами», «інфузоріями туфельками», «одноклітинними», «дрімучими неадекватними людьми», а глядачку, яка жалілась на закриття цих телеканалів в ефірі каналу «Наш» – «старою дурною бабою».

У цих висловлюваннях Нацрада побачила «розпалювання ворожнечі та ненависті, яка в умовах пропаганди РФ може завдати шкоди українській державі». На думку регулятора, «у наведених висловах є слова-інтенсифікатори, які ведучий спрямовує до всієї аудиторії каналів», звертає увагу на те, «що вони заслуговують на стигматизацію, осуд, приниження осуду. «Це може призвести в майбутньому до тяжких злочинів щодо нетерпимості, розколу у суспільстві тощо», – сказав член Нацради Максим Онопрієнко, якого цитує «Детектор медіа».

Представник «4 каналу» адвокат Тарас Боровський сказав: «Ми смиренно приймемо будь-яке рішення Нацради щодо цього питання». Однак він просив пояснити, як вираховувалась сума штрафу. Адже, за його словами, штраф має вираховуватись від сплаченої суми ліцензійного збору, і, відповідно, має бути удвічі нижчим.

Юристи та фінансисти намагались пояснити свою позицію і пообіцяли продовжити спілкування з ліцензіатом, щоб роз’яснити це питання.

Нацрада оголосила про позапланову перевірку «4 каналу» 12 березня. Крім того, 12 травня Комісія з журналістської етики оголосила Остапу Дроздову публічний осуд за такі висловлювання. Сам журналіст вважає свої слова «оціночними судженнями».