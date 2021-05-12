Остап Дроздов не вважає свої висловлювання на адресу глядачів санкційних телеканалів образливими

Комісія з журналістської етики (КЖЕ) оголосила публічний осуд львівському журналістові Остапу Дроздову, який зараз працює на київському «4 каналі», за публічні образи глядачів телеканалів Тараса Козака, які з лютого припинили мовлення через введені проти них санкції.

На їхню адресу журналіст використовував такі словосполучення, як «громадянські щури», «абсолютні імбецили», «одноклітинні», «пропащі люди», «списані люди», «неліквід і баласт», «запроданці», «зрадники», «вороги» тощо. Через ці висловлювання Національна рада з питань телебачення і радіомовлення навіть оголошувала позапланову перевірку «4 каналу».

Як повідомив у середу, 12 травня, Інститут масової інформації, Скарга на Дроздова надійшла до КЖЕ від Національної ради з питань телебачення і радіомовлення на підставі листа Служби безпеки України. У своїй скарзі Нацрада зазначила, що під час моніторингу телеканалу 8 та 15 лютого 2021 року зафіксувала пряму трансляцію авторських телепередач Остапа Дроздова «Прямим текстом». У скарзі наведено вищезгадані цитати з випусків програми, де журналіст коментував рішення Ради національної безпеки й оборони про закриття трьох телеканалів – «112», NewsOne і ZIK.

У відповіді телеканалу зазначається, що Остап Дроздов у своїх телепрограмах «висловлює своє суб'єктивне ставлення до певних подій та оціночні судження», що, на думку керівництва телеканалу, «є реалізацією права на свободу слова». На телеканалі не вбачають порушень закону чи журналістської етики у згаданих програмах.

Сам Остап Дроздов у своєму поясненні заперечив усі закиди, які містяться у скарзі Нацради, і послався на статтю 30 закону «Про інформацію» – «ніхто не може бути притягнутий до відповідальності за оціночні судження».

«У досліджуваному етері звучать оціночні судження, в яких, по-перше, немає жодних фактичних даних; по-друге, вони не спрямовані нікому персонально й адресно; по-третє, ці оціночні судження саме тому і є оціночними, бо містять відповідні мовно-стилістичні засоби», – пояснив Дроздов.

Журналіст також не вважає такі висловлювання розпалюванням ворожнечі чи пропагандою ненависті й назвав такі закиди спробою «обеззубити українську журналістику» в умовах російської збройної агресії.

У своєму висновку Комісія з журналістської етики зазначила, що враховує формат програми, який припускає використання сатири для обговорення складних питань, і вільний вибір інструментів для висловлення автором своєї думки.

«Проте в цьому випадку автор програми ставить знак рівності між змістом закритих телеканалів та поглядами й навіть намірами глядачів. Такими діями журналіст підміняє суспільно важливу дискусію про вплив проросійської пропаганди на ситуацію в Україні або про підстави для рішення РНБО закликами до упередженого ставлення до групи людей, які були глядачами цих телеканалів», – йдеться у висновку комісії.

Комісія дійшла висновку, що в діях журналіста Остапа Дроздова містяться ознаки порушення ст. 15 Кодексу етики українського журналіста. Із відповіді, наданій Комісії, випливає, що журналіст усвідомлював наслідки своїх дій, а висловлювання не були помилкою.

«Враховуючи рівень охоплення каналу, статус ведучого як відомого й досвідченого тележурналіста, суспільний резонанс, який викликали висловлювання автора програми, та беручи до уваги відповіді журналіста та телеканалу, Комісія з журналістської етики оголошує журналісту Остапу Дроздову та 4 каналу (ТРК “Інтеррадіо”) публічний осуд», – зазначила КЖЕ.

«4 канал» належить львів’янам Дмитру Добродомову та Андрію Мисику. Дмитро Добродомов з вересня 2010 року став генпродюсером телеканалу ZIK, а з 2012 року певний час очолював і медіахолдинг ZIK.

Остап Дроздов працював на телеканалі ZIK з 2007 по 2019 роки. Звільнився з телеканалу після того, як його купив Тарас Козак – бізнес-партнер проросійського політика Віктора Медведчука.