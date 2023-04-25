Роман Червінський на засіданні Шевченківського райсуду Києва

Шевченківський суд Києва взяв під варту колишнього розвідника Романа Червінського у справі про спробу викрадення російського літака, що на думку слідства, призвело до обстрілу аеродрому «Канатове» на Кіровоградщині. Про це повідомляє «Українська правда».

Відповідне рішення оголосила суддя Олена Чайка. Її рішенням Червінського арештовано на 2 місяці без альтернативи застави, чим повністю задоволено клопотання прокуратури. Прокурори наголошували на ризиках втечі підозрюваного, тиску на свідків, загрозі знищення або спотворення речових доказів.

Адвокати підозрюваного просили відмовити у задоволенні клопотання.

До суду прибули також потенційні поручителі – народний депутат Гео Лерос, колишній нардеп та військовий Андрій Тетерук, військовий журналіст Юрій Бутусов. Адвокати нагадали, що суддя, яка ухвалювала рішення у 2022 році закрила справу заступника голови ОП Олега Татарова.

Червінського підозрюють у перевищення військовою службовою особою службових повноважень. За даними слідства, Червінський разом із іншими особами самовільно вирішили провести т.зв. «спецоперацію» – заволодіти літаком повітряно-космічних сил РФ. Російський пілот нібито погодився на пропозицію перейти на бік України.

Слідчі наполягають, що ця операція проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті росіяни, мовляв, отримали дані про розміщення на аеродромі «Канатове» особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків і це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище. В результаті – один військовий загинув, 17 отримало поранення.

Сам підозрюваний назвав звинувачення політичними.

«Це використання смерті військових для політичного тиску. Підозра ґрунтується на основі неповних односторонньо висвітлених, сфальсифікованих матеріалів», – розповів Червінський. Також він пов'язує це з історією «вагнергейту».

На засіданні суду, яке було закрите для ЗМІ, була присутня дружина підозрюваного. Вона наголосила на тому, що її чоловік є батьком трьох неповнолітніх дітей та додала, що «він думав про державу більше ніж про свою родину».

Адвокати зазначили, що оскаржать рішення в апеляції. Також захисники наголошують на тому, що всі дії Червінського були узгоджені на відповідному рівні, а бомбардування аеродрому не було наслідком провалу операції, оскільки його обстрілювали і до цього.

Що відомо про обстріл «Канатового»

23 липня 2022 року російські війська завдали ракетного удару по Кіровоградщині, зокрема і по аеродрому Канатове. За словами голови Кіровоградської ОВА Андрія Райковича, тоді загинули двоє працівників відомчої охорони трансформаторної підстанції та військовий. Поранено було 19 людей.

За даними слідства, російська армія обстріляла аеродром через самовільні дії українських військових. Колишній виконувач обов’язків командира однієї із частин Сил спеціальних операцій Роман Червінський був одним із групи людей, які вирішили заволодіти літаком повітряно-космічних сил РФ. Російський пілот нібито погодився на пропозицію перейти на бік України, пише «Суспільне».

У результаті російські військові отримали дані про розміщення на аеродромі «Канатове» особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу збройним силам РФ обстріляти летовище.

За словами речника СБУ, діяв Червінський попри заперечення проводити цю операцію СБУ та без згоди відповідних державних органів.

21 квітня Служба безпеки України повідомила Червінському про підозру у перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень. Передбачене покарання – позбавлення волі на строк від восьми до 12 років.

Колишній співробітник Головного управління розвідки Роман Червінський – один із розвідників, які організовували операцію із затримання російських бойовиків групи «Вагнер».