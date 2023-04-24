У справі про ракетний удар росіян по аеродрому «Канатове», який розташований біля Кропивницького, Служба безпеки України затримала колишнього виконувача обов’язків командира однієї із частин Сил спеціальних операцій Романа Червінського.

Як пише «Українська правда», екс-розвідника затримали вранці в понеділок, 24 квітня на Тернопільщині. Прес-служба СБУ про затримання екс-розвідника поки що не повідомляла.

Зазначимо, що 21 квітня СБУ повідомила Червінському про підозру. Суд має обрати йому запобіжний захід 25 квітня. Раніше Офіс генпрокурора повідомляв, що клопотатиме про його арешт.

Підозру Червінському оголосили за статтею ККУ «Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень». За матеріалами справи, Червінський разом із іншими особами самовільно вирішили провести так звану спецоперацію – заволодіти літаком повітряно-космічних сил РФ. Російський пілот нібито погодився на пропозицію перейти на бік України. Натомість влітку 2022 року Росія обстріляла аеродром «Канатове» на Кіровоградщині, на який нібито мав прилетіти російський пілот. У спецслужбі наполягають, що ця операція проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів.

Зауважимо, що внаслідок удару росіян по «Канатовому» один військовий загинув і 17 отримали поранення. Також унаслідок цієї атаки Україна втратила два винищувачі.