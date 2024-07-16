Червінський зазначив, що не знає, чи знайдуть понад 9 млн грн застави за такий короткий час

Колишнього співробітника ГУР Романа Червінського відпустять під заставу у 9,84 млн грн. До внесення застави він буде під вартою. Таке рішення ухвалив Кропивницький апеляційний суд, повідомило пізно ввечері 15 липня «Суспільне» та адвокати підсудного.

Адвокат Червінського Костянтин Глоба зазначив, що судовий розгляд тривав сім годин, а 27 народних депутатів та ще 51 людина просить взяти колишнього військовослужбовця на поруки.

Як зазначає «Суспільне», термін внесення застави спливає 4 серпня 2024 року. Червінський зазначив, що не знає, чи знайдуть таку суму за короткий час. Адвокат Андрій Йосипов зазначив, що наразі обговорюється питання, чи вноситимуть заставу.

«Якщо спитати, чи готові ми тут і зараз вносити цю суму – ні, не готові. Але це перший і дуже-дуже важливий крок – хоча б визначення суми застави. Я вважаю це суттєвою перемогою, з врахуванням того, як ми півтора року боролися», – прокоментував Йосипов.

Експрезидент Петро Порошенко запропонував родині Червінських внести ту частину суми застави, якої не вистачає для виконання рішення суду.

«Несправедливо, коли вбивця Цемах на волі в Росії, а український герой розвідник Червінський, який його захоплював, за ґратами в Україні», – написав Порошенко.

Що відомо про Романа Червінського та у чому його звинувачують

Роман Червінський — колишній співробітник Головного управління розвідки, полковник СБУ, колишній начальник 5-го управління Департаменту контррозвідки СБУ, куратор і керівник спецоперації «Авеню», колишній в. о. командира військової частини Спеціальних операцій. Він був одним із розвідників, які організовували операцію із затримання російських бойовиків групи «Вагнер»

СБУ затримала Романа Червінського у квітні 2023 року. Його запідозрили у невдалій спробі викрадення російського літака, що на думку слідства, призвело до обстрілу аеродрому «Канатове» на Кіровоградщині 23 липня 2022 року. Тоді росіяни обстріляли летовище, загинув один військовий, поранення отримали ще 17. Внаслідок цього удару Україна втратила кілька винищувачів. Суд взяв під варту Романа Червінського без альтернативи внесення застави. Колишньому військовослужбовцю загрожує від 8 до 12 років ув’язнення через перевищення службових повноважень.

Сам Червінський вважає кримінальну справу проти себе політичним замовленням. Зокрема через оприлюднення у 2021 році інформації про зраду на рівні Офісу президента й зриву спецоперації щодо російських найманців приватної військової компанії «Вагнер». Сам ексрозвідник повідомляв, що спецоперацію з викрадення російського літака санкціював тодішній голова Служби безпеки Іван Баканов, а ЗСУ та СБУ мали у ній свою роль.

28 грудня 2023 року Офіс генпрокурора повідомив Роману Червінському про ще одну підозру – у шахрайстві, нібито він, прикидаючись посадовцем ДФС, намагався заволодіти 100 тис. доларів підприємця.