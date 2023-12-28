Роман Червінський на засіданні Шевченківського райсуду Києва 25 квітня 2023 року

Офіс генпрокурора, у четвер, 28 грудня, повідомив про підозру в шахрайстві чоловіку, який нібито прикидаючись посадовцем Державної фіскальної служби намагався заволодіти 100 тис. доларів у підприємця. У повідомленні правоохоронці не розголошували імені підозрювановаго. Як з’ясували із власних джерел журналісти Українскьої правди та LIGA,net, підозрованим виявився колишній співробітник ГУР Роман Червінський. Навесні 2023 року його вперше взяли під варту через справу спроби викрадення російського літака, що за думкою слідства призвело до обстрілу аеродрому «Канатове» на Кіровоградщині. Зараз він перебуває в СІЗО без можливості внесення застави.

Як повідомляють слідчі, в липні 2020 року Червінський нібито видаючи себе за впливового посадовця Державної фіскальної служби України намагався заволодіти коштами підприємця в сумі 100 тис. доларів. У повідомленні вказано, що екс-розвідник нібито діяв зі спільниками.

За інформацією слідчих, бізнесмену обіцяли вирішити питання з поверненням затриманої на митниці партії цигарок. Червінський нібито представившись посадовцем ДФС говорив підприємцю, що може домовитися із службовцям Державної фіскальної та Державної податкової служб, але для цього просив у бізнесмена вказані гроші.

Роману Червінському повідомили підозру у закінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману, в особливо великих розмірах, вчиненому за попередньою змовою групою осіб зв ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

Роман Червінський під час отримання нової підозри (фото Офіс генпрокурора)

Нагадаємо, у квітні 2023 року Шевченківський районний суд Києва помістив під варту без альтернативи застави Романа Червінською за підозрою у перевищенні військовою службовою особою службових повноважень. За даними слідства, він разом із іншими службовцями самовільно провели «спецоперацію» заволодіння російським літаком, пілот нібито погодився перейти на бік України.

Слідчі наполягають, що ця операція проводилася без згоди відповідних державних органів і попри заперечення СБУ, але сам екс-розвідник у суді розповідає інше.

«Насправді цей захід був започаткований та санкціонований керівництвом Служби безпеки України і ту частину заходу, яка передбачала контакти з пілотом РФ – оперативні та контррозвідувальні заходи здійснювала СБУ [...] Всі заходи були санкціоновані в СБУ головою та головнокомандувачем ЗСУ», – цитує слова Червінського «Радіо Свобода».

Як вставновили слідчі, у результаті такої операції російські спецслужби нібито інформацію про розміщення на аеродромі «Канатове» особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків через що летовище зазнало обстрілів.