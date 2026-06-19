Вилучили понад 52 кг «Альфа-PVP» та 2 тонни прекурсорів

На Буковині виявили і ліквідували нарколабораторію, яка забезпечувала психотропами всю країну. Наркоторговці виготовляли і збували особливо небезпечний наркотик «Альфа-PVP». Наркокартель організували двоє жителів Київщини. Про це повідомили в прокуратурі Чернівецької області у п’ятницю, 19 червня.



Під час спецоперації правоохоронці в одному із приватних будинків виявили близько 18 кг психотропної речовини в нарколабораторії, понад 20 кг «Альфа-PVP» в автомобілі та підготовлених до відправлення посилках, а також орієнтовно 13 кг психотропів у «мастеркладі».

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Крім того, під час обшуку вилучили більш як 2 тонни прекурсорів і хімічних компонентів, лабораторне обладнання для виготовлення наркотиків, комп’ютерну техніку та інші речові докази. Загалом із незаконного обігу вилучено понад 52 кг психотропної речовини «Альфа-PVP». Вартість товару перевищує 43,5 млн грн.

За даними слідства, на Буковині організували підпільне виробництво повного циклу – від виготовлення наркотиків до їх фасування, зберігання та відправлення замовникам у різні регіони держави.



Двом жителям Київщини повідомили про підозру за ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів), ч. 2 ст. 311, ч. 2 ст. 313 та ч. 2 ст. 317 КК України. Зловмисникам обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує до 12 років ув’язнення.

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