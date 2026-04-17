Через два дні після інциденту собака помер

У місті Бучач на Тернопільщині через випадок сказу домашнього собаки запровадили карантин. Тварина встигла вкусити приватного ветеринара, а також ослинити власницю й інтерна, який допомагав лікувати собаку. Усі троє наразі проходять курс вакцинації проти сказу.

Про карантин і випадок небезпечної недуги написали на сторінці Бучацької міської ради у фейсбуці. «Жителька Бучача повідомила, що її собака в період з 26 по 29 березня перебував поза домом. Тварина повернулася 30 березня з ознаками млявості, відсутності апетиту та порушенням координації рухів», – зазначили у міськраді.

У пресслужбі Держпродспоживслужби в Тернопільській області підтвердили ZAXID.NET інформацію про сказ собаки та запроваджений карантин у місті. За даними служби, власниця пса звернулася в приватну ветеринарну клініку в Бучачі. Ветлікар і його помічник розпочали лікування, під час якого тварина раптово вкусила медпрацівника, ослинила власницю й інтерна. Через два дні собака помер, лабораторні аналізи підтвердили в нього захворювання на сказ.

Наразі власниця пса й два фахівці клініки отримують курс щеплень. Надзвичайна протиепізоотична комісія при Бучацькій міськраді затвердила план заходів щодо ліквідації сказу. Ветеринари з державної лікарні обходитимуть місто й вакцинуватимуть від сказу всіх тварин.

Додамо, що сказ – це небезпечне смертельне захворювання, від якого немає лікування. Єдиний спосіб профілактики – антирабічна вакцина, яку слід вколоти одразу після укусу чи ослинення хворою твариною. Щеплення ефективні на 96–99% при вчасному введенні.