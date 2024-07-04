В громаді зафіксували різке збільшення популяції тварин

В Підгаєцькій громаді на Тернопільщині попри заборону у воєнний час дозволили відстрілювати лисиць. На території громади зафіксували різке збільшення популяції цих тварин. Лисиці підходять близько до людських помешкань, крадуть курей з домогосподарств та можуть заразити сказом домашніх тварин.

Рішення про відстріл лисиць прийняли під час наради в міського голови Підгаєць Ігоря Мерени. В обласному товаристві мисливців та рибалок зазначили, що за три роки від коли діє заборона на полювання через воєнний стан, популяція лисиць в навколишніх територіях збільшилася в декілька разів.

«Це становить загрозу здоров’ю людей і домашніх тварин через можливе перенесення різних хвороб, зокрема сказу. Відтак, ухвалили рішення про відстріл тварин», – зазначили в Підгаєцькій громаді в четвер, 4 липня.

Відстрілювати лисиць в межах колишнього Підгаєцького району будуть протягом усього липня. Лісничі ж будуть підраховувати, скільки саме особин лисиць залишилося.

«Згідно з протоколом, представники єгерської служби на території мисливських угідь проведуть відстріл. Чисельність лисиць має бути в межах одна тварина на 1 тис. гектара угідь», – повідомили в Підгаєцькій громаді в четвер, 4 липня.

В час, коли в лісах триватиме відстріл, мешканців громади просять бути особливо уважними і дотримуватися рекомендацій. Зокрема, уникати відвідування лісів. Якщо все-таки треба відвідати ліс, то повідомте про це місцеві органи влади. Також дотримуйтеся загальних правил безпеки та слідкуйте за інформацією від місцевих органів.