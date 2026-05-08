У селі Годилів скажений кіт напав та покусав підлітка. Інцидент трапився поруч з дитячим майданчиком. Кіт невдовзі помер, а неповнолітній проходить курс вакцинації. У населеному пункті запровадили карантин. Про це повідомили на сторінці головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області у фейсбуці.

У селі Годилів 3 травня поблизу дитячого майданчика та лісосмуги місцеві жителі помітили безпритульного кота. Він виглядав хворобливо, мав судоми та був в’ялий. Коли кота намагалися зловити, він напав на одного з підлітків.

Лабораторне дослідження офіційно підтвердило діагноз у тварини – сказ. Через це територію всього села Годилів спеціалісти визначили загрозливою зоною, а район вулиці Горіхової – неблагополучним пунктом. Наразі ветеринари проводять обходи дворів та проводять додаткову вакцинацію домашніх тварин.

Фахівці закликають мешканців громади бути вкрай обережними. Уникати контактів із невідомими тваринами та негайно звертатися до лікарень у разі найменшого ослинення чи укусу. Наразі ветеринарна служба проводить заходи, щоб не допустити поширення смертельно небезпечного вірусу на Чернівці та сусідні села.