Скажену тварину виявили на території приватного будинку

Скаженого собаку виявили на території приватного господарства, що на вулиці Краматорській, 39 у Чернівцях. Цю зону оголосили небезпечною і запровадили карантин. Також через цей випадок мікрорайон Роша визначили загрозливою зоною. Про це повідомили в Чернівецькому обласному управлінні Держпродспоживслужби у фейсбуці у середу, 25 лютого.

У мікрорайоні мають провести обстеження та щепити усіх собак і котів, а також інших тварин, які можуть захворіти на сказ. Якщо є підозра на цю недугу в тварини, мешканців закликають повідомити про це у Чернівецьку районну державну лікарню ветеринарної медицини або управління Держпродспоживслужби в області.

Які ознаки сказу

Найбільш характерні ознаки хвороби – слиновиділення, водобоязнь, агресивність, параліч, але іноді вони можуть бути відсутні. У собак і кішок сказ протікає в двох формах: буйній і тихій.

Хвора буйною формою тварина стає агресивною, ховається по кутах, часто змінює місце проживання, тікає з дому, гризе неїстівні предмети. Найбільш небезпечна інша форма сказу — тиха. Основні ознаки хвороби можуть бути виражені слабо.

Як запобігти сказу

Слід уникати контактів з безпритульними і дикими тваринами, своєчасно вакцинувати домашніх тварин, за найменшої підозри на захворювання серед тварин – повідомляти територіальні органи Держпродспоживслужби. Після контакту (укусу або ослинення) з підозрілою твариною негайно звернутися до лікаря, де потерпілому проведуть щеплення проти сказу та правця.