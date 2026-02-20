Підживлення проводьте у фазі так званого зеленого конуса, коли бруньки лише починають розкриватися

Після холодної зими плодові дерева часто мають приховані ушкодження. Низькі температури спричиняють тріщини в деревині та ослаблюють коріння. Якщо одразу стимулювати активний ріст, рослина витратить залишки сил і може не сформувати повноцінний урожай. Навесні головне завдання – відновлення, а не пришвидшення розвитку. Як відновити сад, пише «Главред».

Головна помилка ранньої весни

Найпоширеніша помилка – внесення азотних добрив одразу після танення снігу. Азот активізує ріст пагонів і листя, але ослаблене дерево ще не готове до такого навантаження. Спершу необхідно зміцнити кореневу систему та допомогти тканинам відновитися.

Перший етап: початок розпускання бруньок

Підживлення проводьте у фазі так званого зеленого конуса, коли бруньки лише починають розкриватися. У цей час коріння вже працює, але ріст зеленої маси ще не активний.

На першому етапі використовуйте фосфор і калій. Підійде настій деревного попелу. Пів літра попелу залийте водою та залиште на добу. Перед внесенням додайте склянку оцту, щоб поживні речовини краще засвоїлися. Виливайте по відру розчину на кожен квадратний метр пристовбурового кола.

Другий етап: повне розгортання листка

Коли листок повністю сформувався, можна додати помірну кількість азоту. Для цього використайте комплексне мінеральне добриво. Розчиніть близько 40 грамів у відрі води та внесіть по відру на 1 квадратний метр пристовбурового кола. Це підтримає розвиток без перевантаження рослини.

Третій етап: через два тижні

Через 10–14 днів після другого підживлення переходьте до органічних добрив. Можна застосувати розчин пташиного посліду, коров’як або зрілий компост. Компост вносіть із розрахунку одне відро на квадратний метр. Органічні речовини забезпечать тривале живлення та сприятимуть формуванню зав’язі.