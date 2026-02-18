Найбільша загроза – кисневе голодування кореневої системи

Лютнева відлига з рясними дощами перетворила частину українських полів і городів на суцільні водяні дзеркала. Та головне випробування ще попереду: синоптики прогнозують різке зниження температури. Якщо вода на посівах замерзне, рослини можуть зазнати серйозних ушкоджень. Діяти потрібно негайно, адже зволікання здатне коштувати весняного врожаю. Що робити, пише Agronews.ua.

Чому підтоплення настільки небезпечне

Найбільша загроза – кисневе голодування кореневої системи. Коли ґрунт повністю насичений водою, повітря не надходить до коріння, і воно починає відмирати. За подальшого похолодання на поверхні утворюється крижана кірка, яка пошкоджує тканини озимих культур і багаторічних рослин.

У зоні підвищеного ризику опиняються:

озимий ріпак і пшениця;

цибулинні квіти, зокрема тюльпани й нарциси;

часник та озима цибуля;

молоді саджанці плодових дерев.

Що потрібно зробити негайно

Головне завдання – забезпечити відведення води з ділянки.

Передусім прочистіть дренажні канави та водовідвідні канали. Навіть частково забитий стік може затримувати значний обсяг води.

На проблемних місцях зробіть додаткові борозни для стоку. Навіть неглибокі канали допоможуть зменшити застій.

Не заїжджайте на перезволожене поле важкою технікою. Ущільнений ґрунт після висихання стає надто твердим, і навесні рослинам буде складно розвиватися.

Якщо вода затримувалася понад дві доби, навесні заплануйте посилене азотне підживлення. Це допоможе рослинам відновитися після стресу.

Чого робити не можна:

Не перекопуйте мокрий ґрунт – це руйнує його структуру і погіршує аерацію. Не вносьте добрива у воду. Поживні речовини просто змиються, не принісши користі. Не накривайте ділянки плівкою без вентиляції. Під нею накопичується конденсат, що пришвидшує гниття.

Чому важлива швидкість реакції

Коли вода стоїть на поверхні, коріння фактично перебуває без доступу до кисню. У такому середовищі швидко розвиваються гнильні процеси. Подальший мороз лише посилює ушкодження, утворюючи крижаний шар, який травмує озимі культури та багаторічники.