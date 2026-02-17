Перш ніж братися до роботи, важливо визначити приблизну дату останніх морозів

Чимало городніх і декоративних культур мають тривалий період розвитку, тому чекати стабільного весняного тепла не варто. Посів у лютому допомагає сформувати міцну кореневу систему та підготувати сильну розсаду, яку можна буде висадити у відкритий ґрунт одразу після завершення заморозків. Що можна посадити у лютому, пише «Правда тут».

Перш ніж братися до роботи, важливо визначити приблизну дату останніх морозів у вашому регіоні. Зазвичай насіння висівають за 6–12 тижнів до сталого потепління – це оптимальний термін для розвитку здорових і витривалих рослин.

Що посадити вже у лютому: 6 культур

Левиний зів. Ця квітка проростає повільно, проте рано зацвітає та добре переносить прохолоду. Лютневий посів дозволяє отримати рясне цвітіння вже на початку сезону.

Петунія. Потребує близько 10 тижнів для повноцінного розвитку. Ранній старт забезпечує густі кущики та тривале, пишне цвітіння влітку.

Пряні трави. Кріп, петрушка, чебрець, орегано, розмарин і шавлія добре ростуть у домашніх умовах. За додаткового підсвічування фітолампами та помірного поливу вони швидко формують міцне коріння.

Перець, особливо гострі сорти. Насіння може проростати до шести тижнів. Якщо висіяти його у лютому, рослини встигнуть сформувати повноцінні плоди до завершення сезону.

Холодостійкі хрестоцвіті. Броколі, білоголова та цвітна капуста краще розвиваються у прохолоді. Рання розсада дає можливість отримати щедрий і якісний урожай.

Мальва. Декоративна рослина, яку доцільно вирощувати у біорозкладних горщиках. Так коренева система менше травмується під час пересаджування, а цвітіння триває довше.

Для успішного проростання необхідні достатнє освітлення, стабільне тепло й обережний полив. Ґрунт краще зволожувати обприскуванням, щоб не вимивати насіння. Після появи сходів доцільно перейти на нижній полив, це зміцнить коріння та зменшить ризик розвитку грибкових хвороб.