Навіть із мінімальною увагою можна отримати стабільний урожай

Мрієте про власні овочі, але не готові проводити на грядках щодня? Є культури, які чудово підходять для «городу вихідного дня». Вони стійкі до перепадів погоди, не потребують складного догляду та здатні пробачити нерегулярний полив. Про них пише «Сусідка».

Топ-3 овочі для ледачих дачників

Кабачки

Справжні чемпіони з невибагливості. Достатньо сонячного місця, поживного ґрунту та рясного поливу раз на тиждень. Якщо замульчувати землю, можна майже не прополювати.

Порада: регулярно збирайте молоді плоди, це стимулює появу нових зав’язей.

Кущова квасоля

Не потребує опор, як виткі сорти, і добре переносить посуху. Після висівання практично не вимагає втручання. До того ж квасоля збагачує ґрунт азотом, що позитивно впливає на сусідні культури.

Часник (озимий)

Його можна назвати найавтономнішою культурою. Посаджений восени, він майже не потребує догляду до літа. Достатньо кількох поливів навесні під час активного росту і врожай гарантований.

Як зробити город ще простішим

Добре підготуйте ґрунт. Додайте компост або перегній, поживна земля зменшить потребу в підживленнях.

Мульчуйте грядки. Це допоможе зберегти вологу та зменшити кількість бур’янів.

Не загущуйте посадки. Рослини отримають більше світла й повітря, що зменшить ризик хвороб.

Навіть із мінімальною увагою можна отримати стабільний урожай. Головне – обрати правильні культури та створити їм базові комфортні умови. Ваш город може бути джерелом задоволення, а не виснажливої праці.