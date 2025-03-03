Автор державного гімну три роки був парохом сільської церкви

У прикордонному селі Стрілки Самбірського району на Львівщині облаштували музичний парк ім. отця Михайла Вербицького, автора музики до державного гімну України, який у цьому селі служив священником. Парк відкрили у неділю, 2 березня.

Як розповіла ZAXID.NET проєктна менеджерка Стрілківської сільської ради Наталія Гром, парк складається із 7 унікальних вуличних музичних інструментів та арт-об’єктів:

маримба;

дзвони «Монах»;

трубчасті дзвони;

ручний барабан «Дует»;

«Ехо»;

співоча лавочка;

інтерактивна доріжка, що веде до меморіальної інсталяції ім. о. Михайла Вербицького.

Фото елементів музичного парку Наталії Гром та Степана Марусяка

У вівторок, 4 березня, виповниться 210 років від дня народження о. Михайла Вербицького. Він три роки був парохом місцевої каплиці Св. Євстахія – з 1853 до 1856. Ймовірно, саме у ці роки він працював над мелодією до гімну. Цікаві факти про цього священника і гітариста-віртуоза читайте тут.

Парк створили за проєктом «БойкоМандри 2.0: Музичний парк і Мандрівна школа», який реалізувала ГО «Магура» у партнерстві зі Стрілківською сільською радою за підтримки Українського культурного фонду. Парк освятили священники УГКЦ і ПЦУ, символічно, так само, як авторами гімну були Михайло Вербицький, греко-католицький священник з Австро-Угорської імперії та Павло Чубинський, православний дворянин із Російської імперії.

«Ця унікальна локація присвячена видатному композитору, автору мелодії державного гімну України, та культурній спадщині бойківського краю. Запрошуємо всіх відвідати новий простір, де поєднуються музика, історія та природа. Тут можна більше дізнатися про життя та творчість Михайла Вербицького, відчути атмосферу автентичної Бойківщини та насолодитися гармонією звуків і ландшафтів», – запрошують менежери проєкту «БойкоМандри».

До слова, раніше «БойкоМандри» презентували інші туристичні маршрути громадою, зокрема в криївку у куполі церкви с. Плоске, а також село, де служив священником Михайло Зубрицький, який записав мелодію найдавнішої української колядки.