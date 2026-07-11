Російські хакери зламували цивільні камери з підключенням до інтернету

Російські хакери використовували зламані домашні IP-камери для стеження за військовими базами НАТО та маршрутами постачання озброєння Україні. Про це повідомила Служба загальної розвідки та безпеки Нідерландів у п’ятницю, 10 липня.

За даними спецслужб, російська кібероперація була спрямована на камери відеоспостереження, встановлені вздовж маршрутів, якими до України перевозили військову техніку та озброєння. Таким чином росіяни намагалися відстежувати, яку саме зброю західні партнери передають Києву.

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Після викриття операції нідерландські спецслужби попередили організації, чиї IP-камери були встановлені на таких маршрутах, аби вони могли посилити захист своїх пристроїв. Атаки були спрямовані не лише проти Нідерландів, а й інших країн-членів НАТО в Європі та України.

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Як зазначається, російські хакери використовували спеціальні програми для пошуку незахищених IP-камер, після чого отримували до них віддалений доступ через інтернет. Більшість зламаних пристроїв мали стандартні паролі, застаріле програмне забезпечення або не змінені заводські налаштування, що значно спрощувало злам.

У нідерландській розвідці наголосили, що використання цивільних камер відеоспостереження для збору розвідувальної інформації вже стало звичною практикою сучасних воєн. Подібні методи застосовують і інші держави. Зокрема, українські хакери використовували доступ до російських камер для відстеження переміщення військ РФ та коригування далекобійних ударів. Аналогічно, за даними ізраїльських спецслужб, Іран застосовував зламані приватні камери під час планування атак дронами та ракетами по Ізраїлю.

Фахівці зазначають, що використання наземних камер часто є дешевшим і ефективнішим способом збору розвідданих, ніж застосування супутників або безпілотників, а власники таких пристроїв зазвичай навіть не здогадуються, що їхні камери були скомпрометовані.

Нагадаємо, у квітні у Баварії, що на південному сході Німеччини, правоохоронці затримали українця та латвійця за підозрою у шпигунстві.