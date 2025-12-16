Мар'яна Безугла наклеїла на трибуну ВР плакати з закликами до звільнення Олександра Сирського

У вівторок, 16 грудня, народна депутатка Мар’яна Безугла заблокувала трибуну Верховної Ради. Нардепка прикріпила до трибуни плакати з вимогами звільнити Олександра Сирського з посади Головнокомандувача ЗСУ. Про це стало відомо з трансляції засідання ВР.

Позафракційна депутатка Мар’яна Безугла прийшла на засідання Верховної Ради з червоним скотчем та плакатами, на яких були написані гасла, що закликають до звільнення Олександра Сирського з посади Головнокомандувача ЗСУ. Безугла прикріпила плакати до трибуни ВР й обмотала скотчем мікрофони.

Коли у Верховній Раді зібралися парламентарі, спікер Руслан Стефанчук попросив Безуглу розблокувати трибуну перед традиційним виконанням гімну України.

«Я прошу звільнити трибуну від результатів творчої діяльності окремих депутатів. Будь ласка, приведіть трибуну в порядок, і ми розпочнемо наше засідання. […] Не ні, а так», – звернувся Руслан Стефанчук до Мар’яни Безуглої.

Нардепка проігнорувала заклики Руслана Стефанчука й висунула вимоги до військово-політичного керівництва. Вона закликала негайно провести військову реформу та звільнити Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Водночас депутати від «Батьківщини» почали зривати скотч та плакати з трибуни ВР. Між Мар’яною Безуглою та нардепом Сергієм Тарутою почалася штовханина.

Зрештою після перерви парламентарі повернулися до роботи й виступали зі своїх місць. У своїх соцмережах Безугла заявила, що її хочуть відсторонити від засідань ВР через блокування трибуни.

«Нардепи хочуть подати постанову про відсторонення мене від засідань ВРУ за блокування трибуни з вимогою звільнення Сирського, військової реформи, термінів служби / ротацій. Не Таруту, який двічі нападав на мене і зривав плакати, а мене. Щодо Тарути все тихо. То за що? За те, що Тарута на мене двічі напав фізично, чи що послала Тищенка? Чи ВРУ байдуже, що відбувається у війську?», – написала Мар’яна Безугла.

Зауважимо, що Мар’яна Безугла має скандальну репутацію. Після трагічної загибелі у липні 2025 року депутата від «Голосу» Ярослава Рущишина, вона звинуватила його в «ризикованій поведінці» та «бездіяльності». Депутатка дорікала колезі, що той не загинув на фронті.

Крім того, нардепка виступає з критикою колишнього головкома ЗСУ Валерія Залужного та нинішнього Головнокомандувача Олександра Сирського. Мар’яна Безугла також є авторкою скандальних ініціатив, зокрема вона закликала карати військовозобов’язаних українців за кордоном, а також мобілізувати жінок та волонтерів. Окрім цього, Безугла підтримала скандальний законопроєкт №12414, який ліквідовував незалежність НАБУ та САП.

До слова, 15 липня 2024 року комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки ухвалив рішення про відкликання Мар’яни Безуглої з голови підкомітету з питань демократичного цивільного контролю. 17 липня Мар'яна Безугла з другої спроби вийшла з фракції «Слуга народу» за власної ініціативи.

У липні 2025 року на критику її неоднозначної поведінки Безугла відповіла, що має синдром Аспергера.