В лютому на Львівщині сталась низка дитячих смертей

У Львівській обласній прокуратурі в четвер, 19 лютого, відбулася зустріч представників поліції, служб у справах дітей, соціального захисту, освіти та охорони здоров’я та органів місцевого самоврядування, присвячена захисту прав дітей. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Львівщини.

Причина зустрічі – низка нещодавніх дитячих смертей у сім’ях, що перебувають у складних життєвих обставинах та за якими мали би наглядати соціальні служби. Головний прокурор Львівщини Микола Мерет доручив відповідним службам невідкладно провести перевірки всіх таких сімей в області:

актуалізувати облік сімей;

перевірити фактичні умови проживання дітей;

забезпечити належний міжвідомчий контроль і реагування на кожен сигнал небезпеки.

Прокуратура ж перевірить факти бездіяльності відповідних служб.

Як повідомляв ZAXID.NET, з початку лютого на Львівщині сталися випадки загибелі дітей через виснаження, недогляд, пожежу тощо. Начальник ГУ Нацполіції у Львівській області Олександр Шляховський у своїй колонці на ZAXID.NET написав, що ці смерті «об’єднує байдужість тих, хто знав, але мовчав».