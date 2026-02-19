Прокуратура зобов’язала соцслужби перевірити всі неблагополучні сім’ї з дітьми на Львівщині
Причина – низка дитячих смертей через недогляд батьків та невиконання своїх обов’язків соцпрацівниками
У Львівській обласній прокуратурі в четвер, 19 лютого, відбулася зустріч представників поліції, служб у справах дітей, соціального захисту, освіти та охорони здоров’я та органів місцевого самоврядування, присвячена захисту прав дітей. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Львівщини.
Причина зустрічі – низка нещодавніх дитячих смертей у сім’ях, що перебувають у складних життєвих обставинах та за якими мали би наглядати соціальні служби. Головний прокурор Львівщини Микола Мерет доручив відповідним службам невідкладно провести перевірки всіх таких сімей в області:
актуалізувати облік сімей;
перевірити фактичні умови проживання дітей;
забезпечити належний міжвідомчий контроль і реагування на кожен сигнал небезпеки.
Прокуратура ж перевірить факти бездіяльності відповідних служб.
Як повідомляв ZAXID.NET, з початку лютого на Львівщині сталися випадки загибелі дітей через виснаження, недогляд, пожежу тощо. Начальник ГУ Нацполіції у Львівській області Олександр Шляховський у своїй колонці на ZAXID.NET написав, що ці смерті «об’єднує байдужість тих, хто знав, але мовчав».