Тісніші зв'язки з Європою сприятимуть прискоренню економічного зростання України

Україна розглядає можливість переходу від долара США як валюти основної курсової прив’язки – на користь євро. Це пояснюється розколом світової торгівлі та посиленням зв’язків між Україною та Європою. Про це в коментарі агентству Reuters сказав голова Національного банку України Андрій Пишний.

На думку очільника НБУ, існує кілька чинників, які виступають на користь тіснішої прив’язки гривні до євро. Серед них:

потенційний вступ України до Євросоюзу;

посилення ролі ЄС у забезпеченні української обороноздатності;

більша волатильність на світових ринках (ступінь коливання обмінного курсу однієї валюти щодо іншої валюти – ред.) і ймовірність фрагментації світової торгівлі.

Водночас Андрій Пишний наголосив, що ця робота є «складною і вимагає якісної, різнобічної підготовки».

Операції з доларом США продовжують домінувати на всіх сегментах валютного ринку, сказав Пишний, але частка операцій в євро зростає в більшості сегментів, хоча «поки що помірними темпами».

Він додав, що пожвавлення інвестиційної та споживчої активності завдяки тіснішим зв’язкам з Європою та економічній нормалізації сприятиме прискоренню економічного зростання впродовж наступних двох років до 3,7-3,9%. Однак цей показник також залежатиме від ситуації на фронті та перебігу російсько-української війни.

«Швидке завершення війни, безумовно, було б позитивним сценарієм з хорошими економічними результатами, якби воно мало гарантії безпеки для України. З усім тим, важливо визнати, що економічні вигоди від закінчення війни, ймовірно, потребуватимуть часу для повної матеріалізації», – пояснив Андрій Пишний.

Він також розповів, що цьогоріч НБУ очікує отримати 55 млрд доларів зовнішнього фінансування, які не лише покриють бюджетний дефіцит, але й будуть використані для створення резерву держфінансів на наступні роки, коли обсяги допомоги можуть почати скорочуватись.

«Ми прогнозуємо, що Україна отримає близько 17 млрд доларів у 2026 році та 15 млрд доларів у 2027 році», – додав керівник Нацбанку.

До слова, Молдова, яка разом з Україною йде до членства в Європейському Союзі, на початку року офіційно затвердила базовою валютою євро. Заявлялось, що такі зміни сприятимуть підтримці макроекономічного балансу країни та посилять відповідність європейським стандартам.