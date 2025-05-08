Україна може замінити базову валюту з долара на євро, – глава Нацбанку
За словами Андрія Пишного, частка операцій в євро помірними темпами зростає в більшості сегментів
Україна розглядає можливість переходу від долара США як валюти основної курсової прив’язки – на користь євро. Це пояснюється розколом світової торгівлі та посиленням зв’язків між Україною та Європою. Про це в коментарі агентству Reuters сказав голова Національного банку України Андрій Пишний.
На думку очільника НБУ, існує кілька чинників, які виступають на користь тіснішої прив’язки гривні до євро. Серед них:
- потенційний вступ України до Євросоюзу;
- посилення ролі ЄС у забезпеченні української обороноздатності;
- більша волатильність на світових ринках (ступінь коливання обмінного курсу однієї валюти щодо іншої валюти – ред.) і ймовірність фрагментації світової торгівлі.
Водночас Андрій Пишний наголосив, що ця робота є «складною і вимагає якісної, різнобічної підготовки».
Операції з доларом США продовжують домінувати на всіх сегментах валютного ринку, сказав Пишний, але частка операцій в євро зростає в більшості сегментів, хоча «поки що помірними темпами».
Він додав, що пожвавлення інвестиційної та споживчої активності завдяки тіснішим зв’язкам з Європою та економічній нормалізації сприятиме прискоренню економічного зростання впродовж наступних двох років до 3,7-3,9%. Однак цей показник також залежатиме від ситуації на фронті та перебігу російсько-української війни.
«Швидке завершення війни, безумовно, було б позитивним сценарієм з хорошими економічними результатами, якби воно мало гарантії безпеки для України. З усім тим, важливо визнати, що економічні вигоди від закінчення війни, ймовірно, потребуватимуть часу для повної матеріалізації», – пояснив Андрій Пишний.
Він також розповів, що цьогоріч НБУ очікує отримати 55 млрд доларів зовнішнього фінансування, які не лише покриють бюджетний дефіцит, але й будуть використані для створення резерву держфінансів на наступні роки, коли обсяги допомоги можуть почати скорочуватись.
«Ми прогнозуємо, що Україна отримає близько 17 млрд доларів у 2026 році та 15 млрд доларів у 2027 році», – додав керівник Нацбанку.
До слова, Молдова, яка разом з Україною йде до членства в Європейському Союзі, на початку року офіційно затвердила базовою валютою євро. Заявлялось, що такі зміни сприятимуть підтримці макроекономічного балансу країни та посилять відповідність європейським стандартам.