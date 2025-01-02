Молдовський лей з 2 січня прив'язаний не до долара, а до євро

У четвер, 2 січня, Молдова офіційно затвердила базовою валютою євро. Зміна визначатиме курс національної валюти лея не відносно американського долара, а валюти Євросоюзу, повідомила в Х президентка країни Майя Санду.

«Оскільки понад 60% нашої торгівлі та 70% грошових переказів здійснюється в євро, цей крок зміцнює наші економічні зв’язки з ЄС, приносячи більше стабільності та передбачуваності для всіх молдован», – повідомила Майя Санду.

За повідомленням Національного банку Молдови, рішення щодо зміни базової валюти може зменшити коливання курсу молдовського лея до євро та знизить різницю між купівлею та продажем європейської валюти. За даними НБМ, зміна курсу лея відносно євро свідчить про орієнтацію економіки Молдови на ринок ЄС, який є домінуючим у комерційній та фінансовій структурі країни.

Зазначається, що молдовські громадяни та економічні агенти не відчують прямого впливу від зміни базової валюти. Водночас така зміна допоможе підтримати макроекономічний баланс країни та посилити відповідність європейським стандартам.

Нагадаємо, у червні 2024 року Єврокомісія рекомендувала почати переговори про вступ Молдови та України до Євросоюзу, позитивно оцінивши євроінтеграційні процеси країн. Того ж місяця Молдова разом з Україною почали переговори про вступ до Євросоюзу.