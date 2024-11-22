Трейдери вважають, що євро і долар можуть зрівнятися в ціні

Валюта Євросоюзу втратила близько 1% і впала до рівня 1,0335 євро за долар. Це найбільше падіння євро з листопада 2022 року. Чому євро швидко втрачає в ціні і які прогнози про подальший курс євро, пише Reuters.

Чому євро втрачає

Причиною падіння європейської валюти до долара аналітики вважають зменшення ділової активності в ЄС з 50 пунктів у жовтні до 48,1 у листопаді. Це перше таке різке падіння року після січневого.

Погіршення індексу ділової активності в ЄС передусім зумовлено скороченням панівної для ЄС галузі послуг і рецесією виробництва. Найбільше падіння ділової активності зафіксоване у двох найбільших економіках в ЄС – у Німеччині та Франції. Це пов’язано із внутрішньополітичною кризою.

Також на європейську валюту впливає ймовірність введення політики протекціонізму під час президентства Дональда Трампа в США, що позначиться на європейській економіці.

Звісно ж, невизначеності для економіки регіону додає російсько-українська війна.

Що буде з євро далі

Трейдери все частіше вважають, що євро може досягти паритету з доларом – вперше після введення валюти у 1999 році.

Увесь набір причин може спонукати Європейський центробанк суттєво знизити відсоткові ставки, щоб ще більше підтримати економіку регіону. Додамо, що у 2024 році ЄЦБ уже тричі знижував ставку і зараз вона становить 3,25%.

Ставки ЄЦБ – аналог облікової ставки від Національного банку України. На що впливає зменшення або збільшення облікової ставки, можна почитати в матеріалі ZAXID.NET «Що таке облікова ставка і як вона впливає на гаманці українців».