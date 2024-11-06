Ще до офіційного оголошення результатів виборів у США європейська валюта послабилась до долара

За попередніми даними, на виборах президента в США перемагає представник республіканської партії Дональд Трамп. У своїй кампанії він неодноразово говорив про зміцнення США та обмеження для імпорту. Що чекає на курс валют в Україні, якщо Дональд Трамп почне виконувати передвиборчі обіцянки, розповів економіст Андрій Шевчишин, пише 24 канал.

Вибори в США і гривня – який зв’язок

Згідно зі заявами та анонсами Дональда Трампа, він має на меті зміцнити американський долар. Якщо він зважиться на обмеження імпорту з Європи у будь-який спосіб, це позначиться на курсі євро.

«Європа, з іншої сторони, це головний економічний партнер України. Тож курс євро буде впливати й на нас. Якщо євро буде падати проти долара, відповідно і гривня буде знижуватися для того, щоб підтримувати конкурентну здатність наших товарів на європейському ринку», – говорить Андрій Шевчишин.

Що обіцяв Трамп

Дональд Трамп є прихильником політики протекціонізму, що полягає в захисті національного товаровиробника. Тож коли він обійме посаду президента, імовірно, в США можуть обмежувати імпорт європейських та азійських товарів кількома способами:

через підвищення тарифів;

через нові митні обмеження;

додаткові податки тощо.

Така політика може призвести до зростання світової інфляції, а це створить додатковий тиск всередині України.

За прогнозами агентства Goldman Sachs, перемога Дональда Трампа на виборах президента США може привести до зміцнення долара та падіння євро аж до 10%.