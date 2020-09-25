Почати роботи планують у липні 2021 року

Наступного року у Львові почнуть будівництво нової частини вулиці Суботівської, що з’єднає Левандівку з Рясним. Як розповіла ZAXID.NET заступниця міського голови з питань ЖКГ Ірина Маруняк, вулиця пролягатиме під залізничною станцією Клепарів, то ж для її будівництва доведеться збудувати тунель. Загальний кошторис проекту становить близько 800 млн грн, утім після розробки робочого проекту цю суму можуть зменшити або збільшити.

За її словами, проектування вулиці розділили на дві частини: саму дорогу і тунель, що має пролягати під залізничними коліями станції «Клепарів». Обидва проекти мають пройти експертизу, після чого, приблизно у березні наступного року, оголошуватимуть тендери на самі роботи.

«За попередніми розрахунками, будівництво вулиці коштуватиме 300 млн грн, а тунелю – 492 млн грн. Однозначно будемо починати це будівництво у 2021 році, орієнтовно в липні», – уточнила ZAXID.NET Ірина Маруняк.

Крім цього, Львівська міськрада має погодити з ЛОДА використання ділянки й отримати містобудівні умови та обмеження на будівництво тунелю. Це сподіваються зробити до кінця жовтня.

«Нова вулиця з’єднає мікрорайон Рясне з центром Львова, розвантажить вулицю Шевченка та полегшить пересування для мешканців Рясного», – додала заступниця міського голови з питань ЖКГ.

Як писав ZAXID.NET, у 2018 році виконком ЛМР затвердив стратегію розвитку громади Рясного, у які передбачили прокладання нової вулиці до мікрорайону. Того ж року виконком погодив будівництво нової вулиці та визначив кілька варіантів її траєкторії.