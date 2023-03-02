Зараз міст добудований лише до вул. Наукової, а недобудована його частина використовується як паркінг

Депутати Львівської міськради підтримали електронну петицію про добудову шляхопроводу на вул. Науковій – Княгині Ольги із продовженням трамвайної колії до вул. Трускавецької. За цю ухвалу у четвер, 2 березня, проголосували 35 депутатів.

Петицію зареєстрував львівʼянин Юрій Мамчур у листопаді 2021 року, у січні петиція набрала необхідні для розгляду 500 підписів.

Під час засідання виконкому низка депутатів заявили, що добудова моста дозволить розвантажити транспортну розвʼязку вул. Наукова – Княгині Ольги. Депутат Андрія Шевціва, у «Львівавтодорі» розробили кілька варіантів, які передбачають, як добудову моста, так і його знесення через аварійність та винесення трамвайної колії в рівень із вулицею. За його словами, транспортне моделювання показало, що варіант зі знесенням моста значно дешевший.

Зазначимо, що міст на вул. Княгині Ольги збудували у 80-х роках як перший виділений трамвайний маршрут, однак проект не завершили через брак коштів. Продовження вул. Княгині Ольги до вул. Стрийської передбачено Генеральним планом Львова. За проектом, трамвайну гілку від вул. Вернадського на Сихові мали б продовжити до вул. Стрийської, де б вона переходила у іншу трамвайну гілку – на вул. Княгині Ольги.

У 2017 році Львівська міськрада погодила початок проектування трамвайної лінії з Сихова на вул. Княгині Ольги, однак через брак коштів цей проект так і не почали реалізовувати.

Зараз недобудована частина моста занедбана та використовується як паркінг.

Після ухвалення петиції профільний департамент має розробити дорожню карту для її впровадження. Цього року у бюджеті розвитку Львова грошей на цей проект не закладали.