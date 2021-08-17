Добудувати чи знести? Міст в нікуди на вул. Науковій, який ми дістали ще у спадок від Радянського Союзу, десятиліттями лишають на завтра. Єдиний плюс від нього – великий паркінг. Але саме цей заморожений об'єкт міської інфраструктури міг би стати складовою продовження трамвайної гілки і об'єднати таким чином два величезні мікрорайони Львова: Франківський та Сихівський. Та бачення розділились.

Це програма «Стінка на стінку» і сьогодні ми запросили до студії депутатів міської ради Ігоря Зінкевича та Андрія Шевціва, які мають полярні думки щодо цього довгобуду.

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