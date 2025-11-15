24 жовтня виконавчий комітет погодив демонтаж незаконного ресторану «Фабрика їжі» біля ТЦ «Магнус»

Львівський окружний адміністративний суд тимчасово зупинив дію рішення виконкому ЛМР про демонтаж приміщення ресторану «Фабрика їжі» на вул. Шпитальній у центрі Львова. Ухвала набрала законної сили. Раніше у власників МАФу закінчився договір оренди землі.

До суду звернулось ТзОВ «БІНП ЛТД», щоб визнати протиправним і скасувати рішення виконавчого комітету Львівської міської ради «Про демонтаж тимчасової споруди на вул. Шпитальній, 2». Йдеться про триповерховий ресторан «Фабрика їжі» біля ТЦ «Магнус» у центрі Львова. Провадження у цій справі було відкрито 10 листопада 2025 року.

«Позивач просить зупинити дію оскаржуваного рішення, обґрунтовуючи необхідність вжиття заходів забезпечення позову тим, що визначені у спірному рішенні терміни демонтажу тимчасових споруд спливають раніше, ніж завершиться розгляд справи, що може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду в даній справі та забезпечити ефективний захист та поновлення порушених прав та інтересів позивача, за захистом яких він звернулася до суду», – вказано в ухвалі суду.

Суд задовольнив заяву фірми про забезпечення позову, зупинивши дію рішення виконкому та заборонивши демонтувати приміщення ресторану до набрання чинності рішенням суду у цій справі. Оскарження ухвали про забезпечення позову не зупиняє її виконання.

Як розповідав ZAXID.NET, у 2005 році Львівська міська рада передала в оренду компанії «БІНП ЛТД» ділянку площею 0,0183 га під тимчасовий кіоск. У 2008 році виконком міської ради дозволив збудувати на цій ділянці збірно-розбірну споруду, але без капітального будівництва і можливості оформлення права власності.

Однак під час будівництва компанія збільшила площу павільйону з 93,5 м2 до 296,5 м2, а у 2011-2013 роках «БІНП ЛТД» через суд зареєструвала право власності на капітальну будівлю площею майже 300 м2. У 2013 році Вищий господарський суд скасував рішення попередніх інстанцій, що визнавали право власності на самобуд, однак у 2016 році це не завадило компанії через суд продовжити договір оренди землі до 30 вересня 2025 року.

Влітку компанія неодноразово зверталася в Львівську міську раду за продовженням терміну дії договору оренди, однак у серпні 2025 року продовження оренди ніхто з депутатів не проголосував. Відповідно, після 30 вересня «БІНП ЛТД» користувалась ділянкою незаконно.

24 жовтня виконавчий комітет погодив демонтаж незаконного ресторану. Місто дало підприємцям 20 днів на добровільний демонтаж. Якщо вони цього не зроблять, то місто демонтує кіоск самостійно.

6 жовтня ЛМКП «Львівводоканал» перекрив мережі, які підводили до розбудованого кіоска. 11 листопада «Львівобленерго» відключило електрику скандальному ресторану. Водночас компанія намагається через суд поновити оренду ділянки. Справа перебуває на розгляді у Господарському суді.

Власниками «БІНП ЛТД» є львівʼяни Надія Тарасевич і Богдан Дзядик. У грудні 2023 року депутати ЛМР за зверненням Надії Тарасевич дозволили розробити детальний план в районі вулиць Хмельницького, Жовківської та Донецької, що передбачає будівництво готельного комплексу.