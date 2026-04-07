Підприємцеві загрожує до 12 років ув’язнення

На Закарпатті торговий центр п’ять років сплачував за електроенергію за тарифом для побутових споживачів. За підробку документів та шахрайство в особливо великих розмірах підприємцеві загрожує до 12 років ув’язнення.

Як повідомили в Офісі Генпрокурора у понеділок, 6 квітня, йдеться про ТРЦ Plaza. Слідство вважає, що підприємець підробив договір на розподіл електроенергії та не повідомив постачальника про реальний характер споживання. У результаті майже п’ять років електроенергію постачали за значно нижчим побутовим тарифом.

«Підозрюваний оформив документи так, ніби електроенергію споживає житловий будинок. Насправді ж її використовували для роботи торговельного центру Plaza. З липня 2019 року по квітень 2024 року шляхом обману підприємець заволодів понад 2,95 млн грн від “Енергоатому” та понад 537 тис. грн від “Укргідроенерго”. Загальна сума збитків перевищує 3,4 млн грн», – зазначили в прокуратурі.

Бізнесмену інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах та підроблення документів (ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України). Санкції статей передбачають до 12 років ув’язнення. Прокуратура проситиме суд арештувати майно.