Житель Сваляви постачав будматеріали для новобудов у рідному місті та курортному селі Поляна

На Закарпатті викрили торгового представника, який постачав матеріали для новобудов, не сплачуючи податки. Після отримання підозри він заплатив 4,5 млн грн податків.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі 1 жовтня, 48-річний житель Сваляви постачав будматеріали для новобудов у рідному місті та курортному селі Поляна. Клієнтам представлявся торговим представником, розповідаючи, що просуває та продає товари гуртових постачальників. Закарпатець не був зареєстрований ФОПом, а весь прибуток отримував готівкою, не декларуючи доходи та ухиляючись від сплати податків.

«За 2023-2024 роки фігурант отримав понад 23 млн грн доходу, не сплативши до бюджету понад 4,5 млн грн податків, в тому числі військового збору. У ході досудового розслідування правоохоронці домоглися відшкодування підозрюваним усієї суми», – зазначили у прокуратурі.

Закарпатцю оголосили підозру за умисне ухилення від сплати податків у великих розмірах (ч. 1 ст. 212 КК України). У зв’язку з повним відшкодуванням збитків, прокуратура попросила суд звільнити підозрюваного від кримінальної відповідальності.