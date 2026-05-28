Під час вибору покриття для підлоги власники собак часто звертають увагу лише на зовнішній вигляд матеріалу. Проте експерти наголошують: підлога має бути не лише красивою, а й зручною для тварини. American Kennel Club розповідає, чому не вся підлога підходить для собак.

Чому вибір підлоги має значення?

Незалежно від того, чи у вас цуценя, чи доросла собака, при виборі підлоги слід врахувати багато факторів. Собаки постійно бігають, ковзають або дряпають поверхню кігтями, через що не всі матеріали добре витримують таке навантаження.

«Корисно подумати про те, як ваше підлогове покриття буде виглядати через кілька років щоденного життя з домашніми тваринами. Підлоги, стійкі до подряпин і легкі в догляді, можуть значно полегшити боротьбу з брудними лапами, линянням та несподіваними «нещасними випадками»», – каже Террі Харрінгтон, віцепрезидент Shaw Floors.

Важливим також є комфорт та зчеплення. Собакам потрібні поверхні, які мають певне зчеплення, щоб вони могли впевнено пересуватися. Поєднання різних типів підлогового покриття в усьому будинку дозволяє отримати максимум переваг: вінілове покриття у зонах з інтенсивним рухом та килимове покриття у приміщеннях, де домашні улюбленці можуть відпочивати.

Чи потрібно змінювати підлогове покриття у міру старіння собак?

Більшості власників собак не доводиться міняти підлогове покриття, коли їхні улюбленці старіють. Часто достатньо провести лише невеликі зміни, щоб забезпечити тварині комфорт і безпеку. Як і для людей, з віком для собак все більшого значення набуває зчеплення з поверхнею та підтримка суглобів. І килимове покриття забезпечує тепло та допомагає амортизувати навантаження на суглоби.

Однак ці змінити можна внести й без повної заміни підлогового покриття.

«Для старших собак зчеплення з поверхнею та комфорт стають особливо важливими. Багато власників будинків додають килимки та килимові доріжки на сходи та обирають килимове покриття для цілих кімнат у тих приміщеннях, де їхні собаки проводять більшу частину часу, відпочиваючи», – зазначає Харрінгтон.

Найкращі типи підлоги для різних порід собак

Обираючи підлогу, яка найкраще підійде вашій собаці, слід враховувати низку факторів. Вибір найкращого покриття для підлоги часто залежить від розміру, віку та рівня активності собаки.

«Для більших або більш енергійних собак чудовим варіантом можуть бути міцні тверді поверхні, такі як елітний вініл: він стійкий до вологи, витримує активних собак і його легко чистити», – каже Террі Харрінгтон.

Харрінгтон зазначає, що це також чудовий вибір для будинків, де є цуценята, які ще навчаються дотримуватися правил гігієни, оскільки вони більш схильні до «нещасних випадків».

Під час виборе підлоги варто врахувати, наскільки добре вона витримуватиме подряпини, вологу та повсякденні забруднення. І елітний вініл доволі популярний варіант, оскільки він водонепроникний, легко миється, а нові інновації роблять його стійким до подряпин від кігтів домашніх тварин.

Однак килими теж не варто виключати, адже вони те мають свої плюси.

«Килими з вологозахисною підкладкою допомагають запобігти потраплянню розлитої рідини або наслідків нещасних випадків на підлогу. Це запобігає появі стійких запахів та довгостроковим пошкодженням», – каже Харрінгтон.