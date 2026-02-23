Це не просто звичка: у такій поведінці є кілька логічних причини, які пояснюють, чому чотирилапі так люблять спати разом з вами

Багато власників помічають, що їхні собаки нерідко воліють спати в одному ліжку з ними. Це не просто звичка: у такій поведінці є кілька логічних причини, які пояснюють, чому чотирилапі так люблять спати разом з вами. Express розповідає, чому ж собакам подобається спати в ліжку з господарем.

Почуття безпеки.

Для собаки ви не просто господар, а їх сім’я, тому вони часто відчувають захищеність у вашій присутності і хочуть залишатися поруч з вами у найбеззахисніші моменти, зокрема під час сну. Сон поруч з вами дає їм глибоке відчуття безпеки та зміцнює емоційний зв’язок.

Це допомагає їм зігрітися.

Собаки люблять тепло, а ліжко людини зазвичай тепліше та м’якше, ніж підлога або собача лежанка. Також їм подобається відчувати тепло вашого тіла поруч із собою.

Вони хочуть захистити вас.

Всі собаки мають вроджений інстинкт захисту зграї. Навіть коли вони міцно сплять, вони залишаються пильними. Тому ділячи з вами ліжко, вони відчувають, що охороняють вас, так само як ви піклуєтесь про них.