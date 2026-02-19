Хоча собаки дійсно реагують на людську мову, їхнє розуміння відрізняються від людськог

Собаки давно живуть поруч із людьми, і багато власників впевнені, що їхній улюбленець «розуміє» слова, так само як людина. Однак все не так просто, і наукові дослідження показують, що хоча собаки дійсно реагують на людську мову, їхнє розуміння відрізняються від людського. American Kennel Club розповідає, як собаки розуміють людську мову.

Як собаки розуміють людську мову?

Якщо ви спробуєте сказати своєму собаці «сидіти» або «сиди», ви, швидше за все, отримаєте один і той же самий результат: собака слухняно сидить. Це відбувається, тому що, як нещодавно продемонструвало дослідження Університету Етвеша Лоранда в Угорщині, собаки не сприймають фонетичні деталі, коли слухають людську мову.

Дослідники використовували новаторський неінвазивний метод для спостереження за когнітивними реакціями собак на три типи слів: вже відомі команди (наприклад, «сидіти», «стояти» або «лягати»), беззмістовні слова, що звучать подібно до відомих команд, та абсолютно несхожі на відомі команди беззмістовні слова.

У результаті вони виявили, що коли йдеться про розрізнення слова-інструкції від абсолютно іншого безглуздого слова, мозок собак обробляє мову дуже швидко – фактично в часових масштабах, подібних до людських. Але коли беззмістовне слово звучить, так само як слово-інструкція, вони взагалі не розрізняють їх.

Це означає, що собаки не слухають і не вивчають слова, як люди, або не так, як дорослі люди. Таке неточне фонетичне розпізнавання є також способом, яким немовлята обробляють мову до віку приблизно 14 місяців, і це певною мірою пояснює, чому більшість собак можуть вивчити лише кілька слів, оскільки великий словниковий запас вимагає точності.

Докторка Лілла Магярі, одна з дослідниць проєкту, зазначає, що перш за все це означає, що собаки все ж таки слухають вашу мову.

«Якщо деякі власники думають, що не має значення, що я кажу своєму собаці, тому що він спостерігає за моїми жестами або з контексту розуміє, що йому слід робити, то це не зовсім так. Вони дійсно слухають людську мову», – зазначає вона.

Вам може здаватися, що їхня увага не зосереджена на фонетичних деталях, але навіть це не є остаточно доведеним.

«Є дослідження, які показують, що після певного тренування деякі собаки можуть розрізняти слова, що звучать схоже. Тож це не означає, що вони не чують цих відмінностей. Просто вони, ймовірно, не вважають ці відмінності важливими», – додає Магярі.

Щоб покращити своє спілкування з улюбленцем, просто продовжуйте з ним розмовляти та використовуйте чіткі команди під час тренування, адже вони слухають, хоча і мають власний спосіб обробки інформації.