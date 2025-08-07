У «Резерв+» можна оформити відстрочку для викладачів та наукових працівників університетів
До теми
У застосунку «Резерв+» можна оформити відстрочку для науково-педагогічних, наукових та педагогічних працівників закладів вищої, фахової передвищої, професійної освіти, наукових установ та організацій. Про це повідомила «Освіторія» з посиланням на Міністерство освіти і науки.
«Завдяки злагодженій роботі державних цифрових систем “Резерв+” та ЄДЕБО вдалося впровадити зручний, автоматизований інструмент для оформлення відстрочок – без черг, паперів і непотрібної бюрократії. Освітяни повинні мати змогу зосередитися на своїй роботі – формувати знання і майбутнє, а не витрачати час на довгі процедури», – зазначив заступник міністра освіти і науки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Дмитро Завгородній.
Що потрібно для оформлення відстрочки
Щоб отримати відстрочку, потрібно мати такі дані в Єдиній державній електронній базі з питань освіти:
- відмітку про основне місце роботи;
- зарплатну ставку не меншу за 0,75;
- відмітку про те, чи входить чоловік в кадрову групу освітнього процесу в одній зі сфер: вищій, фаховій передвищій, професійній освіті або працює на адміністративній посаді, що належить до викладацької категорії.
Як оформити відстрочку науковцям
Оформлюється відстрочення таким чином:
- натиснути на три крапки на головному екрані застосунку «Резерв+»,
- вибрати пункт «Подати запит на відстрочку»,
- тоді обрати відповідну категорію — згодом надійде сповіщення з результатом.
Якщо посада працівника закладу освіти відповідає трьом зазначеним критеріям, але відстрочка в «Резерві+» не оформлюється, тоді потрібно звернутись до закладу освіти – роботодавця, який має перевірити й уточнити дані в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.