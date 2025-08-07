Якщо в застосунку не можна оформити відстрочки, слід звернутися до закладу освіти

У застосунку «Резерв+» можна оформити відстрочку для науково-педагогічних, наукових та педагогічних працівників закладів вищої, фахової передвищої, професійної освіти, наукових установ та організацій. Про це повідомила «Освіторія» з посиланням на Міністерство освіти і науки.

«Завдяки злагодженій роботі державних цифрових систем “Резерв+” та ЄДЕБО вдалося впровадити зручний, автоматизований інструмент для оформлення відстрочок – без черг, паперів і непотрібної бюрократії. Освітяни повинні мати змогу зосередитися на своїй роботі – формувати знання і майбутнє, а не витрачати час на довгі процедури», – зазначив заступник міністра освіти і науки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Дмитро Завгородній.

Що потрібно для оформлення відстрочки

Щоб отримати відстрочку, потрібно мати такі дані в Єдиній державній електронній базі з питань освіти:

відмітку про основне місце роботи;

зарплатну ставку не меншу за 0,75;

відмітку про те, чи входить чоловік в кадрову групу освітнього процесу в одній зі сфер: вищій, фаховій передвищій, професійній освіті або працює на адміністративній посаді, що належить до викладацької категорії.

Як оформити відстрочку науковцям

Оформлюється відстрочення таким чином:

натиснути на три крапки на головному екрані застосунку «Резерв+»,

вибрати пункт «Подати запит на відстрочку»,

тоді обрати відповідну категорію — згодом надійде сповіщення з результатом.

Якщо посада працівника закладу освіти відповідає трьом зазначеним критеріям, але відстрочка в «Резерві+» не оформлюється, тоді потрібно звернутись до закладу освіти – роботодавця, який має перевірити й уточнити дані в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.