Частина чоловіків фіктивно навчається, щоб уникнути мобілізації

Четверо з п’яти вступників до аспірантури у 2025 році – чоловіки. Про це повідомила «Освіторія» з посиланням на голову комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергія Бабака. Водночас він високо оцінив компетентність вступників загалом, оскільки лише шестеро з 13 591 не склали вступний іспит.

Якщо говорити про вступ в магістратуру, то тут чоловіків та жінок серед вступників практично порівну. Серед всіх спеціальностей (магістратура та аспірантура) чоловіки становлять 20,4%.

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Народний депутат розповів, що в перші роки повномасштабної війни більшість чоловіків-вступників використовували аспірантуру як відстрочку від мобілізації. Тоді держава запровадила певні обмеження: регулярно перевіряла заклади вищої освіти та давала відстрочку лише тим, хто здобуває освіту послідовно.

«Ми залучили Державну службу оцінювання якості освіти і Службу безпеки України, які перевіряють університети. Вже було виявлено десятки випадків, коли чоловік формально вступив до вишу, але в ньому жодного разу не з’явився. Отримав довідку і зник. Це – зловживання, і це вже кримінальна історія. СБУ розглядає такі випадки як організацію схем ухилення від мобілізації», – пояснив Сергій Бабак.

Голова освітнього комітету ВРУ загалом добре оцінив результати вступників до аспірантури, які цьогоріч складали тест на загальну навчальну компетентність, іноземну мову, а також іспит за спеціальністю. Однак він наголосив, що кількість заявок на аспірантуру суттєво зросла від початку повномасштабного вторгнення.

«До війни в аспірантуру вступало приблизно 7-8 тисяч людей щороку. А в 2024 році – більше 90 тисяч заявок!», – зазначив Сергій Бабак «Укрінформ». У 2025 році цифри вдвічі перевищують рівень до повномасштабного вторгнення (майже 13 600). Тому МОН відстежує таке явище і відсіює фіктивних аспірантів.

Водночас охочим здобувати освіту ніхто не буде обмежувати прав, зазначив голова освітнього комітету. Саме тому в Україні немає вікових меж для навчання на бакалавраті, в магістратурі чи в аспірантурі.

Нагадаємо, у 2024-2025 роках з українських університетів відрахували понад 50 тисяч студентів-чоловіків старших 25 років, лише з Луцького технічного університету – 1000. На Хмельниччині у фіктивному навчанні підозрюють понад 2000 чоловіків. У 2025 році з університетів уже відрахували 4-5 тисяч аспірантів.