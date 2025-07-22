Деякі чоловіки використовують стаціонарну вищу освіту як спосіб уникнути мобілізації

Після проведених перевірок у 2024-2025 роках із закладів вищої освіти відрахували понад 50 тисяч чоловіків старших 25 років. Про це повідомили в Державній службі якості освіти, пише «Освіта.ua». Як повідомив голова Державної служби якості освіти Руслан Гурак, за роки повномасштабної війни кількість студентів-чоловіків зрілого віку зросла у 5 разів.

«Останні три роки частка бакалаврів, магістрів та аспірантів денної форми навчання віком старших за 25 років складає понад 20% загальної кількості здобувачів освіти. У 2021-22 навчальному році ця частка становила лише 4%», – зазначив Руслан Гурак.

Під час перевірок закладів вищої освіти Держслужба зафіксувала багато суттєвих порушень:

перевищення ліцензованого обсягу під час вступу;

поновлення на денну форму навчання після введення обмежень;

недотримання вимог до військово-облікових документів під час вступу;

порушення правил прийому та фіктивність конкурсного відбору;

штучне продовження строку навчання за денною формою навчання;

несвоєчасне внесення наказів про зарахування чи відрахування до ЄДЕБО;

незадовільна відвідуваність і фіктивність навчання на денній формі.

Після проведених перевірок із закладів вищої освіти відрахували понад 50 тисяч чоловіків віком від 25 років.

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Голова Держслужби зазначив, що за підсумками перевірки варто також розглянути питання про притягнення до відповідальності, а в деяких випадках – і про анулювання ліцензій закладів освіти.

Нагадаємо, у 2025 році з українських університетів відрахували близько 5 тисяч аспірантів через те, що чоловіки призовного віку масово вступали на контракт, щоб отримати відстрочку від призову під час мобілізації. А з Луцького університету відрахували 1000 студентів-чоловіків віком понад 25 років.