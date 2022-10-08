«Укрпошта» випустить сім мільйонів марок із палаючим Кримським мостом

«Укрпошта» з нагоди пожежі на Кримському мосту випустить нову марку, повідомив її керівник Ігор Смілянський.

«З нагоди свята випускаємо нову марку з Кримським мостом, чи, точніше, з тим, що від нього залишиться», – зазначив він.

Ілюстрацію «Укрпошта» розробляла спільно з художником Юрієм Шаповалом.

«Там і пральна машинка, і ворожа техніка, і наручники, які Крим розриває з Росією», – додав він.

За словами Смілянського, номінал марки – М (бо міст). Вартість – 18 грн за марку або 126 грн за аркуш із семи марок. Тираж – 7 млн.

У прес-службі «Укрпошти» повідомили, що марку, яка називатиметься «Кримський міст на біс!» розпочнуть продавати в першій половині листопада.

«До марки буде випущено конверт «Перший день», немаркований художній конверт та картку. Окрім основного сюжету, марка містить кілька цікавих деталей і натяків:

недопалок в руках у героїні, як свідчення того, що останнім часом окупанти дуже потерпають від куріння в заборонених місцях, легковий автомобіль окупантів, що рушив у прірву, гублячи награбовані пральні машини та інше добро, Байрактар, що «випадково» пролітав над мостом, розбитий ворожий танк, який у складі колони переправлявся окупантами на фронт», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за час війни «Укрпошта» вже випускала символічні марки, зокрема, з «російським кораблем», псом Патроном і вантажним літаком «Мрія», який окупанти знищили на аеродромі в Гостомелі.