На машину для розмінування Armtrac 400 необхідно зібрати понад мільйон євро

«Укрпошта» випустила першу благодійну марку — «Пес Патрон». Кошти від її продажу скерують на придбання машини для розмінування.

Як повідомив 1 вересня генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський, на машину для розмінування Armtrac 400 необхідно зібрати понад мільйон євро. Решту планують витратити на підтримку притулків для тварин по всій країні.

Фото Ігоря Смілянського

Художником 6 ілюстрацій про пса Патрона є Олександр Нікітюк.

«Це не просто ілюстрації, це 6 дуже повчальних історій, які мають одну мету – привернути увагу до теми розмінування», – написав Смілянський.

Придбати марку можна на Rozetka, Kasta, Prom, Amazon та eBay. Діють обмеження: 5 маркових аркушів, 5 художніх конвертів і 5 листівок в одному замовленні. Також купити благодійні марки та мерч можна за посиланням.

Зазначимо, що у квітні «Укрпошта» випустила спецмарку і конверт з посланням для російського корабля, яка здобула шалену популярність. Також повідомлялося про випуск марки зі зображенням гурту Kalush Orchestra, а також марки «Українська Мрія».