Воєнні поштові марки «Укрпошти» можна купити на Amazon

Державна «Укрпошта» відкрила власний магазин на популярній світовій інтернет-платформі Amazon, повідомив її керівник Ігор Смілянський.

«“Укрпошта” відкриває свій магазин на Amazon і стає першою поштовою компанією у світі, яка це зробила», – написав він у Facebook у вівторок, 28 червня.

За його словами, у цьому інтернет-магазині буде багато корисних речей для підтримки Збройних сил України і територіальної оборони.

Наразі в цьому інтернет-магазині пропонуються шість товарів – це набори поштових марок, конвертів і листівок на тему протистояння російській агресії, поштові марки «Українська мрія» із зображенням найбільшого в світі літака «Мрія», який знищили окупанти, а також футболки і кепки.